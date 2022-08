De Amerikaanse president Obama introduceerde in 2009 het zogeheten Car Allowance Rebate System, in de volksmond 'cash for clunkers' genoemd. Als je een 'vieze' oude auto inlevert om een efficiënte nieuwe te kopen, krijg je tussen de 3500 en 4500 dollar. Maar wat doen die Amerikanen nou? Die ruilen ook gewoon waardevolle, moderne klassiekers in, zoals de BMW M3 E30 en Aston Martin DB7. Wat?!

De website TheDrive.com heeft de volledige lijst met gesloopte auto's opgevraagd bij de Amerikaanse overheid. Het merendeel van de modellen op de lijst zijn huis-tuin-en-keuken-auto's, waar niemand om zal treuren. Maar een zoektocht door het hele, 138 pagina's tellende document levert ook verbazingwekkende resultaten op. Sommige Amerikanen ruilen prachtige klassiekers en youngtimers in om een paar duizend euro slooppremie te krijgen, zoals deze ...

Alfa Romeo 164 - aantal: 23

Ja, de Alfa Romeo 164 is ook in de Verenigde Staten verkocht. Een waardevolle klassieker is hij misschien niet, maar we vinden het gewoon zonde dat er 23 van die mooie sedans in de shredder zijn verdwenen.

Aston Martin DB7 Volante - aantal: 1



Hier begrijpen we niks van. De DB7 is een van de mooiste Aston Martin-modellen aller tijden, wat ons betreft, die laat je toch niet slopen voor een luizige 4500 dollar. Die bewaar je, want de prijzen ervan zijn langzaam aan het stijgen.

Audi ur-Quattro - aantal: 4

Jullie mogen best weten: er zit nu een koffievlek op de redactiemuur, met een kapot gegooide mok eronder op de vloer. Welke vier barbaren hebben een Audi ur-Quattro laten slopen? Dat doe je gewoon niet. Punt!

BMW M3 E30 - aantal: 1

Weet je wel hoeveel een BMW M3 E30 nu waard is? Misschien was dit een verwaarloosd exemplaar en had de eigenaar het geld niet voor een restauratie. Nou, dan maak je maar geld, potverdikkeme!

Rayton-Fissore Magnum - aantal: 3

Waarschijnlijk kent bijna niemand de Rayton-Fissore Magnum. De Italiaanse luxe-suv is tussen 1985 en 2003 gebouwd in een oplage van zo'n 6000 stuks. In de VS heette hij Laforza en had hij een dikke V8 van Ford of GM.



Mercedes-Benz 500 E - aantal: 1

Dit is niet zomaar een Mercedes E-Klasse, dit is de door Porsche ontwikkelde 500 E, met een 326 pk sterke 5,0-liter V8. Hij is de ultieme wolf in schaapskleren, want alleen kenners spotten zijn subtiel verbrede wielkasten.