Aaaahhh, onze ogen!! Porsche, wat doe je ons aan met deze Cayenne Cabrio?

'Waarom er maar één Porsche Cayenne Cabrio is', kopt de officiële perssite van Porsche. Nou, dat kunnen we je wel vertellen. Omdat het ding gruwelijk is, net als de Nissan Murano CrossCabriolet.

De Porsche Cayenne kwam eind 2002 op de markt en was controversieel. Nu is het heel normaal dat sportwagenfabrikanten op de suv-toer gaan, maar twintig jaar geleden zeker nog niet. Ondanks de ophef was de Cayenne meteen succesvol. Sterker nog, hij is een van de redenen dat er nu zoveel luxe, sportieve suv's zijn.

Drie mogelijke varianten van de Porsche Cayenne

Porsche overwoog meerdere carrosserievarianten van de eerste generatie Cayenne: een vierdeurs coupé, een versie met een 20 centimeter langere wielbasis en drie zitrijen, én een cabriolet. Die laatste is waarschijnlijk niet het eerste waar je aan denkt bij een 4,8 meter lange monster-suv, maar Porsche nam het idee daadwerkelijk serieus.

Eén prototype van Porsche Cayenne Cabriolet

Er is één prototype gebouwd van de Porsche Cayenne Cabriolet. Hij kan niet rijden, hij is niet verstevigd, zoals andere cabrio's, maar vervulde een belangrijke functie in het ontwikkelingsproces. Porsche noemt de auto een Package Function Model (PFM) en gebruikte hem om een aantal praktische vragen te beantwoorden.

Kun je er comfortabel in zitten? De a-stijl en voorruit zijn immers ingekort en de daklijn loopt naar achteren steiler af. Zijn de 20 centimeter langere portieren wel handig? Kunnen we een elegante softtop ontwerpen die snel kan worden weggevouwen? En hoe moet de achterkant van de auto eruit zien? Over het antwoord op die laatste vraag waren de ontwerpers het niet eens. Daarom is dit studiemodel doormidden 'gesneden' en heeft-ie twee achterkantdesigns.

Stoffen cabriodakje van Porsche 911 Targa

Een echte cabriolet is de open Cayenne overigens niet. Porsche gebruikte voor de suv eenzelfde soort dakmechanisme als voor de 911 Targa. De brede c-stijl blijft staan en dient als rolbeugel. Het stoffen dak verdwijnt automatisch onder de kofferklep. Op dit prototype is het mechanisme overigens niet aanwezig. De cabriokap ligt in de bagageruimte van de Cayenne en moet er handmatig op worden gezet.

Cabrio-suv is een enorme esthetische uitdaging

Uiteindelijk is er in 2019 van de derde generatie Cayenne een coupévariant gekomen. De cabrio heeft het productiestadium nooit bereikt omdat de verkoopprognoses niet best waren. Bovendien waren er twijfels over het uiterlijk van de auto. "Een suv als cabriolet is esthetisch een enorme uitdaging", aldus Michael Mauer, de huidige hoofdontwerper van Porsche. "Een grote, zware koets met een verlaagde daklijn en een stoffen kap, daar krijg je hele rare vormen van."