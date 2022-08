Dit is waarom je meer gaat betalen voor snelladen bij Fastned

De energieprijzen stijgen, dus moeten de prijzen voor snelladen meestijgen, vindt Fastned. Daarom gaat het kWh-tarief omhoog van 62 cent naar 68 cent. Dat is overigens nog steeds minder dan de 69 cent die per november 2021 gold.

De tarieven van Fastned waren tot nu toe redelijk constant. Maar aangezien de energieprijzen zo in de lift zitten, heeft de uitbater van laadstations besloten om maandelijks naar de prijzen te kijk en die zo nodig te verhogen of verlagen.

Bij Fastned nu 6 cent meer per kWh

Tussen 1 november 2021 en 1 juli 2022 betaalde je voor een kWh bij Fastned 69 cent. Daarna ging het tarief omlaag naar 62 cent, als gevolg van de btw-verlaging op energie. Per direct komt daar dus 6 cent bij.

Met abonnement maar 45 cent per kWh

Het tarief van 68 cent geldt alleen voor elektrische rijders die geen Fastned-abonnement hebben (pay as you charge). Mensen die dat wel hebben, betalen 11,99 euro per maand plus aan de laadpaal 45 cent per kWh.