135 miljoen voor één auto?! Dit zijn de 5 duurste klassiekers ooit geveild

Wat is de grootste uitgave die jij ooit in je leven gaat doen? Waarschijnlijk voor een woonhuis, waarvan de gemiddelde waarde in Nederland nu zo rond de 450.000 euro ligt. Fiks bedrag, nietwaar, maar in de wereld van de prijzige klassiekers is het slechts een schijntje. Voor 450.000 euro koop je misschien een deurhendel voor deze vijf oldtimers, die officieel te boek staan als de duurste auto's ooit geveild.



1 - Mercedes-Benz 300 SLR 'Uhlenhaut Coupé' - 135 miljoen euro (2022)

Je leest het niet verkeerd en we hebben ook geen tikfoutje gemaakt, het staat er echt: 135 miljoen euro voor één auto. Laat dat eens door je hoofd kolken. Voor 135 miljoen euro kun je 421 keer (!) een Maybach S 680 kopen, de duurste nieuwe Mercedes van dit moment, met een prijskaartje van 320.000 euro. Oké, van de Mercedes 300 SLR 'Uhlenhaut' zijn in de jaren vijftig maar twee exemplaren gebouwd en hij is een straatlegale versie van een roemruchte racewagen, maar toch ... Wat een krankzinnig bedrag!

2 - Ferrari 250 GTO - 48 miljoen dollar (2018)

Tja, dat is geen fotofinish. De Mercedes verpletterde werkelijk het record van deze Ferrari 250 GTO, die gecorrigeerd voor inflatie en omgerekend zo'n 56 miljoen euro heeft opgeleverd. Overigens is dat niet onverwacht. Zodra je de combinatie Ferrari en 250 GTO ziet, weet je dat de miljoenen over tafel gaan vliegen. Van de legendarische raceauto zijn tussen 1962 en 1964 slechts 36 stuks geproduceerd.

3 - Ferrari 250 GTO - 38 miljoen dollar (2014)

We gaan even linksig doen, want het feit dat iemand 47 miljoen euro kan uitgeven aan één auto (gecorrigeerd voor inflatie en omgerekend) is eigenlijk een schande, natuurlijk. Dan behoor je werkelijk tot de 1 procent die zo'n beetje de helft van de wereld bezit. Maar goed, laten we hier niet de Bernie Sanders gaan uithangen, we komen hier voor de auto's. Dit is wederom een Ferrari 250 GTO. Hij werd in 1965 gekocht door de zoon van een rijke Italiaan, die hem 49 jaar in bezit hield.

4 - Ferrari 335 Sport Scaglietti - 32 miljoen euro (2016)

Wat heeft een klassieker nodig om waardevol te worden? Hij moet een Ferrari-logo hebben, er mogen er niet te veel van zijn, hij moeten races hebben gewonnen en hij moet beroemde achterwerken in zijn kuipstoelen hebben gehad. Deze 335 Sport Scaglietti voldoet aan alle eisen. Hij is gebouwd door Ferrari, in een oplage van slechts vier en hij heeft in 1958 de Cubaanse grand prix gewonnen. Achter het stuur zaten onder meer Wolfgang von Trips, Mike Hawthorn en Stirling Moss.

5 - Mercedes-Benz W196 - 23 miljoen euro (2013)

Ze hadden die auto weleens kunnen schoonmaken voordat-ie in de verkoop ging, want ik zie roest, vuil, een paar deukjes hier en daar. Maar dat deerde de koper kennelijk niet. Gecorrigeerd voor inflatie telde hij net geen 32 miljoen euro neer voor deze oude Mercedes-racer. De bijna zeventig jaar oude W196 is een legende, die met Juan-Manuel Fangio en Stirling Moss in de cockpit race na race en kampioenschap na kampioenschap op z'n naam schreef.