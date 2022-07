Goedkoop tanken op vakantie? In deze 7 landen ligt de prijs van een liter benzine onder de 2 euro

Ieder nadeel heb z'n voordeel: de Nederlandse benzineprijzen zijn zo hoog dat je in bijna elk ander land lachend afrekent bij de pomp. Alleen in Griekenland (!) betaal je nog meer voor een liter benzine. In welke landen ligt de benzineprijs onder de 2 euro, behalve in Duitsland? En waar kun je goedkoop diesel tanken?



De prijzen voor benzine en diesel in Europa variëren enorm. Waar je je in Griekenland in je tzatziki verslikt als je bij het tankstation staat (je betaalt 2,39 euro voor een liter benzine), geef je in Hongarije lachend een tankrondje voor de hele zaak. Met een literprijs van 1,22 euro is Hongarije het tankparadijs van Europa. Ook in Duitsland, Slovenië, Kroatië, Luxemburg, Polen en Tsjechië ligt de prijs van een liter benzine onder de 2 euro.



Diesel is het duurst in Zwitserland



Als je diesel tankt, is Hongarije evenmin te verslaan. De prijs van een liter diesel is daar 1,46 euro. Nee, dan Zwitserland. Dat is met grote afstand het duurste dieselland van Europa, met een literprijs van 2,30 euro.



Vanwege onder meer de oorlog in Oekraïne, schommelen de prijzen hevig. Maar op dit moment zijn dit de actuele prijzen:



Benzineprijzen Europa per liter (E10), van laag naar hoog

Hongarije - 1,22 euro

Polen - 1,63 euro Slovenië - 1,77 euro

Duitsland - 1,84 euro Kroatië - 1,85 euro

Luxemburg - 1,88 euro Tsjechië - 1,94 euro

België - 2,01 euro Italië - 2,07 euro Frankrijk - 2,08 euro

Oostenrijk - 2,09 euro Spanje - 2,11 euro Zwitserland - 2,30 euro

Nederland - 2,37 euro Denemarken - 2,38 euro Griekenland - 2,39 euro

Dieselprijzen Europa per liter, van laag naar hoog



Hongarije - 1,45 euro

Polen - 1,64 euro Luxemburg - 1,85 euro

Slovenië - 1,87 euro Kroatië - 1,95 euro

Tsjechië - 1,95 euro Duitsland - 1,99 euro Italië - 2,02 euro Frankrijk - 2,06 euro Oostenrijk - 2,07 euro Griekenland - 2,08 euro

Spanje - 2,08 euro België - 2,11 euro

Denemarken - 2,16 euro

Nederland - 2,23 euro Zwitserland - 2,30 euro



