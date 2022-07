Bij BMW betaal je nu 18 euro in de maand voor een abonnement op stoelverwarming

Als je een auto koopt met stoelverwarming, dan zit daar permanent stoelverwarming is. Althans, tot nu. Want in Zuid-Korea is BMW een proef gestart met het aanbieden van comfortfuncties in abonnementsvorm. Voor stoelverwarming betaal je dan omgerekend 18 euro per maand.

We gaan steeds meer van bezit naar gebruik. Je betaalt iedere maand voor Netflix, Spotify, een private-leaseauto, je mobiele telefoon, een abonnement op een Lynk & Co 01, en meer. BMW dacht: waarom doen we dat ook niet met optionele extra's? Dus is het merk in Zuid-Korea begonnen met een proef. Iedere BMW is al voorbereid op stoelverwarming, maar als je die optie oorspronkelijk niet hebt aangevinkt, kun je die alsnog via de iDrive Store bestellen. Je betaalt dan wel 18 euro per maand om van verwarmde billetjes te genieten.

Een maand gratis stoelverwarming in je BMW

Momenteel kan ook op stuurverwarming, een dashcam, High Beam Assist en een aantal assistentiesystemen een abonnement worden genomen. Mogelijk breidt BMW het aantal beschikbare functies nog uit. Overigens kun je de abonnee-opties ook gewoon kopen, als je dat liever hebt, maar dan betaal je natuurlijk wel in een keer een veel hogere bedrag. Sluit je toch een abonnement af, dan krijg je van BMW een maand gratis.