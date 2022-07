Subsidie op elektrische auto's werkt. Verkopen in Nederland bijna verdubbeld

Het bijtellingsvoordeel op elektrische auto's is bijna weg, maar toch zitten de EV-verkopen flink in de lift. Dat komt onder meer door het extra subsidiebudget dat dit jaar beschikbaar was en het feit dat er meer betaalbare modellen op de markt komen. In de eerste zes maanden van dit jaar schoten de elektrische verkopen met 83 procent omhoog.

Tot en met juni zijn er 29.531 nieuwe elektrische auto's verkocht, zo blijkt uit cijfers van de Bovag, RAI Vereniging en RDC. Het aandeel van EV's in de totale automarkt ligt daarmee op 19,2 procent. In het eerste half jaar van 2021 was dat nog 9,9 procent. Opvallend is dat vooral het aantal particuliere elektrorijders hard stijgt, waarschijnlijk vooral door het extra subsidiebudget in 2022. Vorig jaar werd 26,3 procent van de nieuwe elektrische auto's door particulieren gekocht (private lease telt ook mee). In de afgelopen periode was dat maar liefst 47,8 procent.

Hybride en plug-in hybrides in Nederland niet zo populair

De stijging van het aantal hybrides en plug-in hybrides is niet zo spectaculair. In het eerste half jaar kozen 18.731 Nederlanders voor een PHEV (15.926 in dezelfde periode in 2021) en 16.648 voor een hybride (13.392 in 2021). Overigens is het aandeel van beide in de totale markt niet groot. In de eerste maanden werden in Nederland 153.708 nieuwe auto's verkocht, waarvan bijna 89.000 nog zónder enige vorm van elektrificatie.

Subsidiepot nieuwe elektrische auto's is voor dit jaar leeg

De subsidiepot voor nieuwe elektrische auto's is voor 2022 alweer leeg. Particulieren die er aanspraak op willen maken, moeten wachten tot 2 januari 2023. Teleurstellend is dat het bedrag dat je kunt krijgen omlaag gaat. Vorig jaar lag het op 4000 euro, dit jaar op 3350 euro en in 2023 nog maar op 2950 euro. De zakelijke bijtelling voor elektrische leaseauto's blijft volgend jaar op 16 procent liggen, maar het maximale bedrag waarover die bijtelling wordt berekend gaat omlaag, van 35.000 naar 30.000 euro.