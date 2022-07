Waarom de nieuwe Volkswagen Amarok eigenlijk een Ford is

Een samenwerking tussen Volkswagen en Ford, die is er toch eerder geweest? Klopt helemaal, in de jaren negentig sloegen de volumemerken de handen ineen om een grote mpv te ontwikkelen: de Volkswagen Sharan en de Ford Galaxy. En zo kan het dus ook gebeuren dat deze Volkswagen Amarok onderhuids eigenlijk een Ford Ranger is.

Is dat erg? Nee, natuurlijk niet. Samen de ontwikkelingskosten delen is in autoland heel normaal. Er zijn tweelingen en zelfs drie- of vierlingen zat. De BMW Z4 en Toyota Supra, de Peugeot 2008 en Opel Corsa, de Audi Q4 E-Tron, Skoda Enyaq iV en Volkswagen ID.4, en nog veel meer.

Volkswagen Amarok heeft een lange adem

De eerste generatie Volkswagen Amarok heeft trouwens een lange adem gehad. De pick-up werd al in 2010 geïntroduceerd en krijgt in 2023, pas na dertien jaar, een vervanger. Die heeft Volkswagen 'geleend' van Ford, want aan de basis van Amarok nummer twee staat de nieuwe Ranger, die dit jaar in productie werd genomen.

Een nieuwe Ford Ranger 'in disguise'

Kun je zien dat de Amarok een 'Ranger in disguise' is? Een beetje. De Volkswagen-ontwerpers hebben knap een eigen sausje over het model gegoten, met een wat hoekiger geheel als resultaat. In het interieur is de Ford-komaf duidelijker, met een flink infotainmentscherm, dat verticaal is gepositioneerd. Ford doet dat ook in de elektrische Mustang Mach-E en F-150 Lightning.

Geen elektrificatie, alleen maar turbodiesels

Elektrificatie in de Amarok kun je vergeten. Het motoraanbod is nog vrij traditioneel: drie turbodiesels, waarvan één V6. Die laatste komt tot een vermogen van 241 pk. In de andere twee versies ligt een 2,0-liter viercilinder, met één turbo (170 pk) of twee (204 pk). Schakelen hoef je niet zelf te doen, dat doet een tientraps automaat van Ford voor je.

Belangrijk in het terrein: betere aan- en afloophoek

De Volkswagen Amarok is 10 centimeter langer dan zijn voorganger (5,35 meter) en heeft een 17 centimeter langere wielbasis (3,27 meter). Dat betekent dat de overhangen voor en achter kleiner zijn geworden, wat de aan- en afloophoek van de pick-up groter maakt. Belangrijk in het terrein.

Als de zondvloed komt, is de Amarok in zijn element

Mocht Nederland door het opwarmen van de aarde en het smelten van de poolkappen onder water komen te staan, dan zit je met de nieuwe Amarok goed. Hij kan door 80 centimeter diep water rijden. Voorheen was dat 50 centimeter. Toegegeven, op dit moment heb je daar niet veel aan, maar als de zondvloed komt wel.