Op de achtervleugel van de elektrische Hyundai N-sportcoupé kun je dineren

Hyundai neemt zijn N-sportlabel bloedserieus. Het Koreaanse merk griste links en rechts toptechnici van BMW M weg en won liefst twee keer de constructeurstitel in het Wereldkampioenschap Rally. Op 15 juli is het N Day, zoals Hyundai dat noemt, en onthult de fabrikant een heuse elektrische sportcoupé, met een knoeperd van een achtervleugel.

Hyundai heeft de aankomende stekkercoupé nog onder een doek staan, maar aan zijn gestrekte silhouet kunnen we zien dat er een tweedeurs sportwagen staat, met een behoorlijk lange neus. Een neus waar geen verbrandingsmotor in hoeft, dus misschien heeft Hyundai er een opbergvak onder gemaakt. Opvallend is de enorme vleugel op de achtersteven, die zo op het eerste gezicht 'los' lijkt te staan en niet geïntegreerd is in het kofferdeksel.

Sportcoupé van Hyundai met mogelijk aandrijflijn Kia EV6 GT

Overigens gaan we er gewoon maar vanuit dat de coupé elektrisch is, want de Koreaanse tekst bij de afbeelding laat zich ongeveer vertalen als: 'Ben je op zoek naar lol in het tijdperk van elektrische auto's?' Over de aandrijflijn is nog niks bekend, maar het zou ons niks verbazen als die uit de Kia EV6 GT komt. Die auto staat op het E-GMP-platform van Hyundai en Kia en koppelt vierwielaandrijving aan een vermogen van 585 pk en 740 Nm koppel.

Krachtige Hyundai Ioniq 5 met ruim 580 pk is in aantocht

Overigens is deze sportwagen niet het enige elektrische nieuws van Hyundai. Er komt zeker weten ook een krachtige versie van de Hyundai Ioniq 5. Het model krijgt de toevoeging N en is waarschijnlijk ruim 580 pk sterk, net als de EV6 GT. Mogelijk onthult Hyundai de Ioniq 5 N ook op 15 juli. We hebben de auto al gecamoufleerd op de weg gezien.