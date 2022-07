Waarom nieuwe auto's er vanaf vandaag voor zorgen dat jij je aan de snelheid houdt

Per vandaag wordt een aantal aanvullende veiligheidssystemen verplicht voor nieuwe auto's. De Intelligent Speed Assistent moet ervoor zorgen dat jij je aan de snelheid houdt en de Event Data Recorder - een zwarte doos dus - houdt allerlei informatie bij over hoe jij rijdt. Dit om na een ongeluk beter de oorzaak te kunnen achterhalen.

Wees niet bang, de nieuwe auto die jij een paar maanden geleden hebt besteld, is nog niet uitgerust met beide systemen. Ze worden vanaf vandaag verplicht voor modellen die vanaf nu worden gehomologeerd. Zowel de Intelligent Speed Assistent als de Event Data Recorder zijn controversieel, beide om andere redenen. Dus laten we eens gaan kijken wat ze precies doen.

Intelligent Speed Assistent is een 'intelligente' snelheidsbegrenzer

De Intelligent Speed Assistent is eigenlijk een soort snelheidsbegrenzer. Het systeem vergelijkt jouw snelheid met de geldende snelheidslimiet en waarschuwt jou als je te hard rijdt, met een knipperend lampje, een geluidssignaal of tegendruk in het gaspedaal. Maar dat is nog niet alles. De ISA kan ook ingrijpen, door zelf op de rem te trappen, bijvoorbeeld. Je kunt het systeem uitschakelen, maar iedere keer als je de auto start, wordt het verplicht weer actief.

Zwarte doos om oorzaak ongeluk te kunnen achterhalen

De Event Data Record werkt als de zwarte doos in een vliegtuig. Het slaat continu informatie op over de auto, zoals de snelheid, de stand van het stuur, of er geremd wordt en hoe hard, of de lichten aan zijn, en nog veel meer. Na een ongeval kan de politie de laatste dertig seconden voor de impact en de tien seconden erna inzien. Ook de autofabrikant zelf heeft toegang tot de data. Verzekeraars kunnen er (vooralsnog) niet bij, aldus de EU.

Dit wordt per 6 juli ook verplicht op nieuwe auto's

Andere zaken die vanaf 6 juli verplicht worden: een achteruitrijcamera of parkeersensoren, een noodremassistent, een rijbaanassistent en een systeem dat afleiding en slaperigheid herkent. Ook moeten alle nieuwe auto's vanaf vandaag zijn voorbereid op een alcoholslot, dat het starten van de motor onmogelijk maakt als je gedronken hebt.