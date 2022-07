De Renault 5 komt terug, als volledig elektrische hatchback. Dit is niet dat nieuwe model, maar een ode aan het oer-5'je, dat in 2022 zijn vijftigste verjaardag viert. De Renault 5 Diamant - mét stekker - is ontworpen door interieurarchitect Pierre Gonalons en verleidt ons met zijn retrocharmes. Wij willen hem!

Van de Renault 5 werden tussen 1972 en 1996 ruim 5,5 miljoen stuks gefabriceerd. Het compacte hatchbackje heette in de Verenigde Staten 'Le Car' (de auto). Ook waren er diverse sportieve varianten, zoals de Renault 5 Alpine en de 5 Turbo, met rallygenen en de motor achterin. In januari vorig jaar onthulde Renault een studiemodel van de nieuwe 'cinq': de elektrische Renault 5 Prototype, waarvan binnenkort een productieversie komt.

Renault 5 Diamant met koplampen als edelstenen

Van deze Renault 5 Diamant is er maar één, helaas. Hij is gebouwd op basis van een originele 5 en is door interieurarchitect Pierre Gonalons omgetoverd tot een retrofuturistisch kunstwerkje. Prachtig zijn de 'losse' koplampen, waarvan het glas als een edelsteen is geslepen. De bredere wielen komen van de Renault 5 Alpine. De roze lak met goudkleurige pigmenten is afgewerkt met een matte vernis.



Eind september wordt de Renault 5 Diamant geveild

In het interieur valt op hoe minimalistisch het dashboard is en hoe onpraktisch het stuur lijkt. Het wiel heeft de vorm van een krakeling en is opgetrokken uit echt marmer op een basis van koolstofvezel. De Renault 5 Diamant heeft een sleutel, maar je kunt de deuren ook ontgrendelen met je vingerafdruk. Wij riepen in de inleiding dat we de guitige Renault wel zouden willen hebben. Nou, dat kan. Eind september wordt de 5 Diamant geveild. De opbrengst gaat naar een goed doel.