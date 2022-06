Volkswagen wil niet dat jij ziet dat dit de elektrische Cupra Tavascan is

Kijk eens goed, rijdt hier een Volkswagen ID.4 over de Nürburgring? Je zou het wel denken, maar het is niet zo. De Volkswagen Group probeert ons zand in de ogen te strooien, want onder de overbekende ID.4-koets schuilt de nieuwe, elektrische Cupra Tavascan.

Een Cupra Tabasco, wat is dat? De auto heet Tavascan, genoemd naar een dorpje in de Spaanse streek Catalonië, en debuteerde al in 2019 in conceptvorm. Toen had-ie een vermogen van 306 pk, een 77 kWh-batterij en een range van zo'n 450 kilometer, wat we waarschijnlijk ook wel gaan terugzien in de productieversie.

Elektrische Cupra Tavascan met sportieve coupékoets

Onderhuids is de Cupra Tavascan namelijk een Audi Q4 Sportback E-Tron / Skoda Enyaq Coupé iV / Volkswagen ID.5. We nemen met opzet de coupémodellen van de elektrische Volkswagen Groep-suv's, want zo'n sportief ogende koetsvorm zal de Tavascan ook krijgen.

Cupra wil wereldmerk worden met Tavascan en Terramar

Cupra wil een wereldmerk worden, zo maakte het laatst bekend. In Spanje onthulde het oude sportlabel van Seat drie modellen: de compacte UrbanRebel, de Tavascan en de grote Terramar. Op de achtergrond gunde Cupra ons in een flits een korte blik op de gefacelifte Leon en Formentor, die een soortgelijk front krijgen als de Tavascan en Terramar.



En Seat dan? Krijgt dat Spaanse merk ook elektrische auto's?

Wat er straks met Seat gaat gebeuren, is nog steeds niet helemaal duidelijk. Het merk lijkt een beetje aan zijn lot te worden overgelaten. Seat heeft geen elektrische modellen en krijgt er ook geen, maar gaat wel een trio compacte EV's bouwen voor Cupra, Skoda en Volkswagen. Waarom heeft Seat zelf geen stekkerauto's? Daar heeft de topman een heel slap excuus voor.