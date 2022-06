Jaguar raakt de C-Type Continuation aan de straatstenen niet kwijt

Oké, dat is ook een beetje overdreven, maar feit blijft dat dit soort gelimiteerde modellen vaak allang zijn uitverkocht als ze worden gepresenteerd. En dat is bij de Jaguar C-Type Continuation niet zo. Je kunt hem nog steeds bestellen. Het lichtgroene exemplaar op deze foto's is de eerste klantenauto van acht.

Misschien zijn rijke verzamelaars een beetje klaar met de continuation-hype. Jaguar heeft er al enkele voorgesteld, waaronder replica's van de eerste E-Type's, en ook Aston Martin en Bentley 'putten inspiratie' uit het verleden. Bij Bentley hebben ze zelfs een brief binnengekregen van verontwaardigde collectioneurs, die vinden dat de nieuwe oude Blowers de historische waarde van het origineel aantasten.

Je kunt je eigen Jaguar C-Type Continuation samenstellen

Hoe dan ook, je kunt deze Jaguar C-Type Continuation dus nog steeds bestellen, als je een miljoentje of wat in je broekzak voelt branden. Maar zelfs als je dat niet hebt, is het leuk om de Jaguar-configurator te bezoeken. Daar kun je je gedroomde C-Type tot in detail naar je eigen smaak samenstellen. De koper van de eerste heeft gekozen voor de exterieurkleur Pastel Green met een Suede Green interieur.

C-Type het resultaat van 3000 uur bouwen en 250 uur testen

Het is overigens heel logisch dat Jaguar ruim meer dan een miljoen euro vraagt voor de C-Type Continuation. Iedere auto is het resultaat van 3000 uur bouwen en 250 uur testen. Hij wordt met de hand gemaakt, volgens de originele specificaties uit 1953, met de originele materialen. Voor de aandrijving van de C-Type zorgt een 3,4-liter zescilinder lijnmotor met een vermogen van 200 pk.

Originele C-Type's leveren op veilingen vele miljoenen op

Jaguar bouwde de originele C-Type van 1951 tot 1953 met het doel om de 24 uur van Le Mans te winnen. En dat lukte, al bij de eerste deelname in 1951 én in 1953. De C-Type is ontworpen door ingenieur Malcolm Sayer, die voor de racewagen zijn kennis van vliegtuigaerodynamica aansprak. Van de 53 door Jaguar gefabriceerde C-Types zijn er in de jaren vijftig 43 verkocht aan privéraceteams. In 2017 werd er eentje op een klassiekerveiling afgehamerd op 5,2 miljoen dollar.