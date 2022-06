Kopen jullie de DS 7 Crossback na deze uitgebreide facelift wél?

Nondeju, zetten we zomaar een fout in de kop van dit artikel. Want van DS mogen we de DS 7 geen Crossback meer noemen. Die toevoeging komt na de uitgebreide facelift te vervallen. En wat een facelift is het, zeg! Voor en achter is alles nieuw. Maar kan dat jullie overtuigen om nu wél een DS 7 te kopen.

De DS 7 kwam eind 2017 naar Nederland. In de vijf jaar dat hij op de markt is, wist het voormalige luxelabel van Citroën slechts 1100 exemplaren te verkopen. De Audi Q3 - om maar eens een concurrent te noemen - kwam in diezelfde periode tot vier keer zoveel. Van de X1 wist BMW zelfs tien keer zoveel te verkopen.



Daarmee willen we overigens niet zeggen dat de DS 7 geen succes is. In andere landen, vooral in China, gaat de Franse luxe-suv als warme croissants 'over de toonbank'. We hebben dan ook het idee dat de ontwerpers van DS aan de voorkeuren van de Chinese markt hebben gedacht toen ze de gefacelifte DS 7 op papier zetten.

DS 7 met dagrijverlichting als een sluier

Zijn uiterlijk is nog uitbundiger geworden: met een grotere glimgrille, iets verder geknepen koplampen en een bijzondere led-signatuur in de dagrijverlichting. Volgens DS is de vorm ervan geïnspireerd op een sluier (het merk noemt ze Light Veils). De achterkant van de DS 7 is heel strak geworden, met tussen de platte achterlichten heel chic de naam 'DS Automobiles'.

Het dashboard van de opgewaardeerde DS 7 is nog steeds vrij druk. De scherpe lijnen vliegen je om de oren. Volgens DS is het infotainmentsysteem verbeterd en zijn de stoelen steviger geworden. Zoals altijd bij een facelift is de prijslijst uitgebreid met nieuwe opties, zoals andere wielen en kleuren.



Nieuwe DS 7 E-Tense 4x4 360 met 360 pk

Nieuw is ook de DS 7 E-Tense 4x4 360, waarbij dat laatste getal inderdaad staat voor een vermogen van 360 pk. De kersverse topuitvoering van de DS 7 is een plug-in hybride, sprint in 5,6 tellen naar 100 km/h en haalt een topsnelheid van 235 km/h. In de basis heeft hij dezelfde aandrijflijn als het model eronder: de 300 pk sterke DS 7 E-Tense 4x4 300.

In Nederland zullen de meeste mensen echter gaan voor de instap-plug-in, de DS 7 E-Tense 225. Die is voorwielaangedreven, heeft een 180 pk sterke benzinemotor en haalt een WLTP-actieradius van 65 kilometer op zijn batterij alleen. Minder relevant voor ons land is de diesel: de BlueHDi 130 met - je raadt het al - 130 pk.