Worden nieuwe brandstofauto's vanaf 2035 verboden? Het lijkt er even niet op

De verkoop van nieuwe brandstofauto's wordt in 2035 verboden. Althans, dat is het plan van de Europese Unie. De weerstand ertegen wordt echter steeds groter. Vijf EU-landen willen het verbod met vijf jaar uitstellen. En in Duitsland willen ze mogelijk helemaal geen verbod.

Het voorgenomen verbod op de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto's is recent goedgekeurd door het Europese parlement. Maar uit officiële documenten zou blijken dat vijf landen de maatregel willen uitstellen, zo meldt persbureau Reuters. Bulgarije, Italië, Portugal, Roemenië en Slowakije vinden 2035 te vroeg en willen het verbod pas in 2040 in laten gaan.

Duitsland steunt het verbod misschien helemaal niet

Ze denken dat er een langere transitiefase nodig is en zeggen meer tijd nodig te hebben om een laadinfrastructuur op te bouwen. Daarom willen ze naar een CO2-reductie voor personenauto's van 90 procent in 2035 en dan in 2040 naar 100 procent. Duitsland is het negatiefst over het Europese verkoopverbod. De minister van Financiën zei recent dat zijn land het plan van de EU misschien helemaal niet gaat steunen. Er blijft altijd een niche voor auto's met verbrandingsmotor, aldus de man.