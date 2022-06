Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 24

Vrijdagmiddag, vijf uur. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Peugeot ons verraste met de fraaie 408. Maar ook een week waarin we werden opgeschrikt met berichten over nieuwe beperkingen van de maximumsnelheid. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - Coupé-suv's lelijk? Kijk dan eens naar deze fantastisch mooie Peugeot 408

We kunnen ons nauwelijks voorstellen dat iemand de nieuwe Peugeot 408 níet fraai vindt. Want wat hebben de ontwerpers van Peugeot een bijzondere creatie afgeleverd! Volgens Peugeot is de nieuwe 408 een fastback, maar er is ook iets voor te zeggen om hem een cross-over of coupé-suv te noemen. Hoe dan ook, de 408 is iets anders dan anders en bovendien bloedmooi, als we zo vrij mogen zijn. Mooier ook, dan zijn technische broer, de Citroën C5 X.





+ Top - Zakelijke rijders, hier is jullie volgende leaseauto: de Volkswagen ID. Aero

Sedans uit het D-segment - Audi A4, BMW 3-serie, Volkswagen Passat - raken uit de gratie. Zakelijke rijders willen liever suv's en crossovers. En toch komt Volkswagen in 2023 met een stekkersedan, die door het leven zal gaan als Volkswagen ID. Aero. Rijdt hier jouw toekomstige leaseauto? Want die suv-rage zal toch wel een keer ophouden?



+ Top - Waarom de 884 pk sterke Polestar 5 net zo snel laadt als-ie gaat

De Polestar 5 lijkt een hele interessante auto te worden. Jammer dat-ie pas in 2024 op de markt komt. De vierdeurs GT, zoals Polestar het model noemt, is deze week in prototypevorm te zien op het Goodwood Festival of Speed, waar hij een tijd gaat neerzetten op de beroemde heuvelklim. Een snelle tijd, waarschijnlijk, want met 884 pk en vierwielaandrijving komt de Polestar 5 best van z'n plek.

- Flop - 's Avonds lekker 130 km/h rijden? Dat kun je vergeten, als het aan het kabinet ligt

In maart 2020 ging de maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen omlaag naar 100 km/h overdag. Pas na zeven uur 's avonds mag je nog 130 km/h rijden. Maar daar wil het kabinet nu ook een eind aan maken. De reden? De kolencentrales worden weer opgestookt, dus moeten we die uitstoot compenseren. Zou de politie die permanente maximumsnelheid van 100 km/h ook gaan handhaven bij trekkers?

- Flop - BMW M viert 50ste verjaardag met de on-M'ste auto ooit: een lel van een monster-suv

BMW M stond ooit voor excellente motortechniek, verfijnde stuurprecisie en een uitmuntende onderstelbalans. Zo worden de BMW M3 E30 en E46 en de BMW M5 E39 nog steeds op handen gedragen. Maar BMW M heeft zich laten gaan en is op zijn vijftigste nog slechts een dikke, zware schim van zichzelf. Kijk maar naar deze nieuwe, 650 pk sterke monster-suv: de BMW XM. "BMW M zal met conventies blijven breken en grenzen blijven verleggen", aldus BMW M-directeur Frank van Meel. Tja, zo kun je het ook zeggen. Van ons mogen ze die BMW XM houden.

- Flop - Waarom jij niet in de GMC Hummer mag rijden als hij naar Nederland komt

"Europa is de op een na grootste en snelst groeiende markt voor elektrische voertuigen", zei een woordvoerder van General Motors vorig jaar, "dus dat biedt kansen." De Amerikaanse fabrikant is aan een EV-offensief begonnen, onder meer met een elektrische GMC Hummer EV. GM zou overwegen om het gevaarte ook in Europa te introduceren. De enorme pick-up heeft echter één groot probleem: zijn gewicht. De Hummer legt een belachelijke 4103 kg (!) in de schaal. Dat is leeg al 603 kilo te veel voor mensen met alleen een B-rijbewijs. En dan weten we het maximaal toelaatbare gewicht niet eens.