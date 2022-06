Pakjes bezorgen met 2000 pk? In de Ford Pro Electric Supervan kan het

Ford heeft een trotse traditie van knotsgekke bestelbusjes. In de jaren zeventig en tachtig hadden de Supervans nog Le Mans- of Formule 1-techniek, nu kiest Ford voor volledig elektrische aandrijving. De Ford Pro Electric Supervan heeft vier elektromotoren, die samen een vermogen van zo'n 2000 pk produceren.

Even een stukje geschiedenis. In 1971 onthulde Ford de eerste Supervan: een Ford Transit met in het midden de achtcilindermotor van de Le Mans-winnende Ford GT40. In de jaren tachtig was het de beurt aan de tweede generatie Transit om omgebouwd te worden tot Supervan. Hij had nauwelijks meer iets te maken met de bekende bestelbus en was gebaseerd op een Groep C-racewagen met 580 pk sterke Cosworth-V8. Nog krankzinniger werd de Supervan 3, die gebruikmaakte van een hoogtoerige Formule 1-motor met 650 pk.

Ford Pro Electric Supervan in oogwenk naar 100 km/h

De nieuwe Pro Electric Supervan heeft geen duidelijk connectie met een raceserie (hij lijkt zelfs niet meer op een Transit). Al is de 2000 pk-bus onderhuids wel als een racewagen opgebouwd. Hij haalt dat monsterlijke vermogen uit vier elektromotoren, die worden gevoed door een vloeistofgekoelde 50 kWh-batterij. De acceleratie van stilstand naar 100 km/h is voorbij in minder dan 2 seconden en dus om misselijk van te worden. Op het Goodwood Festival of Speed zal de Ford deze week de beroemde heuvel beklimmen, met achter het stuur Romain Dumas, die in de elektrische Volkswagen ID. R het Pikes Peak-record op zijn naam zette.

Wat is in hemelsnaam een bandenreinigingsmodus?

De Franse coureur kan in de Supervan kiezen uit vijf rijmodi. Road is voor 'normaal' gebruik, Race biedt de beste balans tussen snelheid en handling op slicks, en Drag zorgt voor een maximale acceleratie op dragracebanden. Dan is er nog het vanzelfsprekende Drift en de modus Rally, voor optimale prestaties op asfalt en gravel tijdens een rally-etappe.

Verder heeft de Supervan tractiecontrole, launch control, een snelheidsbegrenzer voor in de pitsstraat en een regeneratief remsysteem met drie standen. Ford heeft het ook over een bandenreinigingsmodus. Daarbij wordt één as stilgezet (voor of achter), terwijl de andere op vol vermogen ronddraait. Zo kan de coureur makkelijk burnouts maken, voor de show, om troep van de banden te schuren of het rubber op te warmen voor een volgende sprint.