's Avonds lekker 130 km/h rijden? Dat kun je vergeten, als het aan het kabinet ligt

In maart 2020 ging de maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen omlaag naar 100 km/h overdag. Alleen na zeven uur 's avonds mag je nog 130 km/h rijden. Maar daar wil het kabinet nu ook een einde aan maken. De reden? De kolencentrales worden weer opgestookt, dus moeten we die uitstoot compenseren.

Indirect is de oorlog in Oekraïne de aanleiding voor de kabinetsplannen. Nederland moet minder afhankelijk worden van Russisch gas, is het idee, dus mogen de vier kolencentrales in ons land tussen nu en eind 2024 op volle kracht draaien. Die uitstoot moet echter gecompenseerd worden, daarom komen er aanvullende milieuplannen op tafel, zo meldt de Telegraaf.

Maximumsnelheid permanent omlaag naar 100 km/h

Er komen mogelijk extra subsidies voor bedrijven die minder CO2 uitstoten en voor het beter isoleren van woonhuizen. Daarbij circuleert in Den Haag het idee om de maximumsnelheid op de snelweg ook 's avonds en 's nachts naar 100 km/h te verlagen. De maatregelen laten nog even op zich wachten, want ze zijn niet direct nodig. Door de warme winter en de hoge energieprijzen is de uitstoot dit jaar relatief laag.