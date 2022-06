Och, wat zal je hond een hekel krijgen aan deze BMW M3 Touring!

Eigenlijk zijn we zelf de BMW M3 Touring ook al zat. BMW heeft de nieuwe M3-variant helemaal kapot geteaserd de afgelopen maanden: eerst met een schaduwfoto, toen met een bestickerd prototype en vervolgens met een glimp van de achterzijde. Nu krijgen we de M3 Touring dan eindelijk te zien.

BMW creëert veel poeha rondom de M3 Touring, want ja ... het model is natuurlijk de eerste M3-stationwagon ooit. Alleen van de E34 en E60 / E61 BMW M5 bracht het merk ooit een pakezelvariant op de markt. In de heilige hallen van het BMW-archief staat een prototype van een E46 M3 Touring, maar die werd nooit in productie genomen. En dus zijn de Bayerische Motoren Werke rijkelijk laat. Immers, Audi en Mercedes behalen al decennia successen met de S4 / RS4 Avant en de C-klasse AMG.

BMW M3 Touring alleen als sterkere Competition

Maar goed, ondanks alle poeha is de BMW M3 Touring gewoon een afgeleide van een al bestaand model. Hij maakt gebruik van dezelfde 3,0-liter twinturbo zes-in-lijn, die 510 pk en 650 Nm levert. De vierwielaangedreven Touring is er namelijk alleen als sterkere Competition. Je kunt hem dus niet met alleen achterwielaandrijving en 480 pk en 550 Nm bestellen, zoals dat wel kan bij de 'gewone' M3 en M4.

Optioneel met topsnelheid van 280 km/h

De bagageruimte van de M3 Touring is 500 - 1510 liter groot. Je legt er liever een plastic zeil neer als je de hond meeneemt om te gaan wandelen, want na een sprintje naar 100 km/h in 3,6 seconden houdt het arme beest zijn brokjes niet binnen. Over de grens, in Duitsland, haalt de nieuwe BMW met gemak een topsnelheid van 250 km/h. Hij kan zelfs nog harder, maar daarvoor moet je het M Driver's Package aanvinken op de optielijst. Dan laat de begrenzer 280 km/h toe.

Handbak niet te bestellen, altijd een automaat

Net als de andere M3- en M4-modellen is de Touring uitgerust met een adaptief sportonderstel, een sperdifferentieel op de achteras, verbeterde remmen, en meer. Een handbak kun je jammer genoeg niet bestellen. De M3 Touring schakelt altijd met een achttraps transmissie met dubbele koppeling. Optioneel zijn koolstofkeramische remmen, maar die hebben eigenlijk alleen meerwaarde als je regelmatig het circuit opzoekt.

Nieuwe dashboard van gefacelifte BMW 3-serie

Het uiterlijk dan ... Dat is voorspelbaar, met de onaangename grille van de M3 / M4, uitgebouwde wielkasten, vier uitlaatpijpen en flinke wielen. In het interieur valt op dat de Touring het dashboard van de gefacelifte 3-serie heeft. Dat vervangt de aparte instrumentencluster en infotainmentdisplay door één groot 'skateboard'-scherm, dat heel licht naar de bestuurder toe gebogen is. De BMW M3 Touring komt eind dit jaar op de markt. Reken op een prijs van net geen 150.000 euro.