Tesla-baas onder vuur! SpaceX-personeel schaamt zich kapot voor Elon Musk

Tesla-topman Elon Musk is een controversiële figuur, daarmee vertellen we je niks nieuws, maar je hebt het als directeur van een bedrijf toch wel erg bont gemaakt als je eigen personeel je gênant vindt. Want dat is precies hoe SpaceX-medewerkers over hem denken. In een open brief aan het management laten ze weten zich kapot te schamen voor het gedrag van Musk.

Tesla-baas en SpaceX-oprichter Elon Musk is een rare vent. Als hij Britse duikers niet uitscheldt voor 'pedofiel', dan daagt-ie Vladimir Poetin wel uit voor een gevecht. En als hij niet moderne slavernij promoot, dan doet-ie wel beloftes die hij nooit waarmaakt. Verder is Musk beschuldigd van seksueel wangedrag en roept hij op Twitter constant de gekste dingen. SpaceX-medewerkers zijn er helemaal klaar mee.



Medewerkers SpaceX schamen zich voor Elon Musk

Daarom krijgt SpaceX-directeur Gwynne Shotwell binnenkort een open brief op zijn bureau, ondertekend door honderden werknemers. Website The Verge heeft de brief in handen gekregen en citeert eruit. "Het publieke gedrag van Elon is veelal een bron van afleiding en schaamte voor ons, met name in de afgelopen weken. Als onze CEO en woordvoerder, wordt Elon gezien als het gezicht van SpaceX. Iedere Tweet die hij verstuurt, is de facto een statement van ons bedrijf."

Leiding SpaceX moet afstand nemen van Musk-tweets

Het personeel wil dat het management aan de buitenwereld duidelijk maakt dat de uitspraken van Musk niet stroken met het werk, de missie en de waarden van SpaceX. In de brief eisen medewerkers dat hun bedrijf het schadelijke Twitter-gedrag van Elon Musk keihard veroordeelt en er afstand van neemt. Ook willen ze dat er een definitie komt van onacceptabel gedrag en dat er consequent wordt ingegrepen als managers en medewerkers zich er schuldig aan maken.

Beschuldiging seksuele intimidatie door stewardess

Vrouwen die bij SpaceX hebben gewerkt, berichten over een cultuur van seksuele intimidatie. Het bedrijf zou 250.000 dollar aan een stewardess hebben betaald om een zaak tegen Elon Musk te schikken. Hij zou haar in een SpaceX-vliegtuig hebben gevraagd hebben om een erotische massage en zijn geslachtsdeel aan haar hebben laten zien. Naar verluidt beloofde hij haar een eigen paard als beloning. Musk ontkent en maakt sindsdien grappen op Twitter over het verhaal.