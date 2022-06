Nee wacht, die kop is niet helemaal correct. Want met een brandstofauto betaal je straks gewoon het normale parkeertarief. Het is vanaf volgend jaar alleen zo dat elektrische rijders minder gaan betalen. Jawel, er komt een korting voor mensen met een EV of een waterstofauto.

Nieuw plan van de overheid: gemeenten mogen vanaf 2023 lagere parkeertarieven rekenen voor elektrische auto's. Daarvoor moet de Gemeentewet worden aangepast, schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat een de Tweede Kamer.

"Gemeenten krijgen hiermee een extra instrumenten in hun gereedschapskoffer om te werken aan schonere lucht en minder verkeersherrie in hun stad of dorp. Dat vind ik belangrijk", aldus Heijnen. "Afhankelijk van de situatie in hun gemeente kunnen ze er zelf voor kiezen of ze hier gebruik van willen maken."

Korting voor elektrische auto's geldt ook voor parkeervergunningen

Nederlandse gemeenten bepalen zelf of automobilisten moeten betalen om ergens te parkeren en hoeveel dat kost. Vanaf volgend jaar mogen ze dus ook onderscheid maken tussen brandstofauto's en EV's. Gemeenten bekijken zelf of ze korting geven op betaald parkeren en parkeervergunningen, en hoeveel dat dan is.

Diverse gemeenten hebben al aangeven belangstelling te hebben voor de nieuwe mogelijkheid. De overheid ziet korting op parkeertarieven als een voordeeltje waarmee hopelijk meer Nederlanders naar een elektrische auto worden gelokt. Want de nieuwe maatregel geldt niet voor hybrides en plug-in hybrides.