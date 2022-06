Lexus geeft toe: 'klanten vinden onze enorme 'spindle grille' niet om aan te gluren'

Als er iets voor discussie zorgt in de autowereld, dan is het wel grille-design. De single frame-grille van Audi zorgde in het verleden voor controverse, de steeds groter wordende 'nieren' van BMW doen dat nog steeds, en ook Lexus ontkomt niet aan kritiek op zijn ontwerpstijl. De spindle grille - die ons altijd doet denken aan de open bek van een Predator - bezorgt het Japanse premiummerk misschien nieuwe klanten, maar jaagt ook kopers weg. Dat geeft Lexus nu zelf toe.



We gaan het bekende citaat van Akio Toyoda niet herhalen, want in persberichten van Toyota en tijdens persintroducties worden we ermee doodgegooid. De baas van het Toyota-concern zei iets als: 'geen grauwe meuk meer'. En daarom introduceerde Lexus in 2011 de spindle grille, eerst in vrij subtiele vorm op de compacte CT, later als wijd opengesperde Predator-bek. De designtaal van het merk ging danig op de schop, van zo anoniem als een alcoholist bij de AA tot zo schreeuwerig als dezelfde alcoholist op een drankfeestje.

Lexus-grille wordt afgezwakt, want klanten vinden het niet mooi

Iets té schreeuwerig, geeft Lexus nu zelf toe. Tegenover Automotive News zegt designdirecteur Koichi Suga dat de spindle grille geleidelijk anders zal worden, mede op basis van klantenfeedback. Uit marktonderzoek blijkt namelijk dat consumenten de grote muil een afknapper vinden. De eerste hints over Lexus' nieuwe richting zien we op de recent onthulde Lexus RX. Daarop is de spindle-vorm nog wel te zien, maar dan flink afgezwakt. De volledig elektrische Lexus RZ heeft zelfs helemaal geen grille meer, alleen een zandloper-achtig plastic vlak, dat Lexus de 'spindle body' noemt.