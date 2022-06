Van de legendarische McLaren F1 - tot het verschijnen van de Bugatti Veyron de snelste productieauto ter wereld - zijn slechts 106 exemplaren gebouwd. Af en toe wordt er eentje geveild, steevast voor vele miljoenen euro's. Dus wat zou deze nóg zeldzamere Citroën opleveren als hij in juli wordt afgehamerd?

De waardes van klassieke auto's zijn natuurlijk niet alleen maar afhankelijk van de productieaantallen. Anders zou een Renault Clio Sport V6 (1309 stuks gebouwd) net zo duur moeten zijn als een Ferrari F40 (1311 stuks gebouwd). En dat is niet zo. Het gaat erom hoe hebberig autoliefhebbers en -verzamelaars worden van een auto. Ze kijken naar het design (sportwagens en cabrio's scoren beter dan hatchbacks en sedans), de historie (heeft de auto geracet, is-ie eigendom geweest van een beroemd persoon?) en naar het concoursverleden (een auto die Pebble Beach op zijn naam schrijft, wint prestige). Klassieke Ferrari's, Mercedessen, Aston Martins en McLarens doen het dus uitstekend, een mislukte Citroën niet, met zijn geschatte prijs van 55.000 tot 75.000 euro.

De Citroën BX 4TC reed drie Group B-rally's en flopte genadeloos

Waarom noemen we deze BX 4TC toch steeds mislukt? Omdat-ie dat is. Hij werd in de jaren tachtig ontwikkeld voor de razend populaire Group B-rallyklasse, waarin concerngenoot Peugeot 205 Turbo 16 zoveel successen oogstte. De Peugeot had nauwelijks iets te maken met de productie-205 en was de allereerste Group B-auto met een middenmotor. Waarom de Citroën-ingenieurs bij de BX 4TC niet voor die opstelling kozen, is ons een raadsel. In tegenstelling tot de reguliere BX (met motor dwars voorin) had de 4TC zijn viercilinder in de lengte liggen. Vandaar de enorm lange neus van de rallyauto. De BX 4TC debuteerde in 1986 in de Group B en kon net drie rally's rijden voordat de klasse werd verboden na een aantal dodelijke ongelukken. Het beste resultaat van de Citroën was een zesde plek.

Meeste straatauto's werden door Citroën teruggekocht en vernietigd

Om de rallyauto te homologeren voor de Group B-klasse moest Citroën 200 straatlegale exemplaren van de BX 4TC bouwen. Door het gebrek aan competitiesucces lukte het alleen niet om veel kopers te overtuigen om er een te bestellen. Citroën verkocht maar 62 BX 4TC's, die tot overmaat van ramp zó onbetrouwbaar en slecht in elkaar gezet waren, dat de fabrikant het gros van de auto's terugkocht van klanten. Ze werden meedogenloos naar de sloop gebracht. Naar verluidt zijn er nu nog 40 BX 4TC's over. De auto die in juli tijdens de Le Mans Classic wordt geveild, heeft sinds 1987 slechts één eigenaar gehad, die er wonderwel 97.000 kilometer mee heeft gereden. Dat zullen comfortabele kilometers zijn geweest, want zelfs de rallywagen en homologatie special zijn uitgerust met hydropneumatische vering.