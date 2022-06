Hoe kan het dat de trajectcontrole op de A2 vorig jaar 511.630 boetes uitdeelde?

De trajectcontrole op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam ligt er al jaren. Dus hoe kan het dat op dat traject vorig jaar meer dan 500.000 boetes werden uitgedeeld aan hardrijders? Je zou toch denken dat automobilisten inmiddels wel weten dat ze zich op dat stuk moeten inhouden.

Vorig jaar werden in Nederland bijna 6,7 miljoen snelheidsboetes uitgeschreven. Verreweg de meeste overtredingen (511.630) werden gemaakt in de gemeente Stichtse Vecht, waar de snelweg A2 doorheen loopt. In beide richting hebben automobilisten daar al jaren te maken met trajectcontrole, dus je zou denken dat vrijwel iedereen wel weet dat je daar rustig aan moet doen. Kennelijk niet.

Kwart van alle snelheidsboetes in vijf gemeentes

De gemeente Stichtse Vecht staat dus op één, gevolgd door de gemeentes Rotterdam (376.632 bekeuringen), Haarlemmermeer (327.632), Utrecht (318.020) en Amsterdam (220.028). Gemiddeld reden de gesnapte automobilisten, motorrijders, vrachtwagenchauffeurs en scooterbestuurders 8 km/h te hard. De grootste snelheidsduivels vind je in Flevoland, waar de gemiddelde snelheidsoverschrijding 9,7 km/h is.

Gemiddelde snelheidsovertreding van 22,7 km/h?!

Op gemeenteniveau vond vergelijkingssite Independer, dat in de database van het Centraal Justitieel Incassobureau dook, een aantal wonderlijke uitschieters. Zo ligt de gemiddelde snelheidsoverschrijding in Koggenland (Noord-Holland, tussen Heerhugowaard en Hoorn) op maar liefst 22,7 km/h. Als je meer dan 30 km/h te hard rijdt (op de snelweg 40 km/h te hard) krijg je een zogenoemde strafbeschikking. In 2021 kregen zo'n 48.000 mensen er een. En dat levert ze een strafblad op.

Bron: Overzicht verkeersboetes Independer