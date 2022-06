Geen actie kan zonder hashtag, dus daar komt-ie: #geendruppelbenzine. Want de Nederlandse overheid wil dat jij van 6 juni tot 1 juli 2022 de auto laat staan. Een soort Dry January dus, maar dan voor auto's.

De actie heet Geen Druppel Benzine, maar wij nemen aan dat de overheid ook diesel en lpg bedoelt. 'Pak eens wat vaker de fiets, dat is makkelijker dan je denkt!', schrijft Milieu Centraal, een stichting die in 1998 is opgericht door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In juni met het openbaar vervoer gaan, wordt ook goedgekeurd.

Nederlandse benzineprijs naar een nieuw record

Het moment van de actie is (toevallig?) goed gekozen. De benzineprijs heeft vandaag een nieuwe record bereikt. Een liter E10 kost inmiddels meer dan 2,50 euro. Nederlanders die aan de grens wonen, kunnen uitwijken naar Duitsland en België, maar in andere delen van ons land is het bloeden voor een volle tank.

Geen Druppel Benzine, neem de fiets of het OV

Neem daarom de fiets of het OV, zegt Milieu Centraal. De stichting probeert ons zover te krijgen met prijzen (een e-Bike, een NS-abonnement, et cetera) én door ons een schuldgevoel aan te praten. 'Wist je dat voor de helft van alle ritjes tot 7,5 km de auto wordt gepakt? Zonde toch!'

Op de fiets verbrand je calorieën en bespaar je CO2

En inderdaad, er iets genoeg voor te zeggen om regelmatig de fiets te pakken. Je verbrandt meer calorieën en bespaart CO2 én geld. Hetzelfde geldt voor het nemen van de trein, alleen goochelt Milieu Centraal wel érg selectief met de reistijden. Want zo snel is de trein helaas echt niet.

Met de trein gaan, is niet voor iedereen haalbaar

Van Utrecht naar Amsterdam ben je met de trein 19 minuten sneller, zegt de stichting. Er is alleen geen rekening gehouden met het feit dat je ook nog lopend / fietsend / met de bus naar het station moet. Ook is de trein tussen twee grote, dichtbij elkaar liggende steden misschien handig, maar niet als je van Utrecht naar bijvoorbeeld Nijmegen Goffert moet, zoals wij.

Meedoen aan de Geen Druppel Benzine-uitdaging?



Maar goed, het is natuurlijk al mooi als je de auto minder kunt gebruiken. Milieu Centraal weet ook wel dat alleen met de fiets of het openbaar vervoer gaan niet voor iedereen is weggelegd. Wil je meedoen aan de Geen Druppel Benzine-uitdaging, dan kan dat via de website van Milieu Centraal. Wil je dat niet, dan mag je dit nieuwsartikel boos sluiten.