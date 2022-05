Twee maanden geleden ging de accijns op benzine, diesel en lpg omlaag. Fijn! Eindelijk van de hoge brandstofprijzen af. Maar zo is het helaas niet gegaan. De adviesprijs van benzine stijgt gestaag door en is alweer bijna terug op het oude niveau van voor de accijnsverlaging. Wat is er aan de hand?

Op 1 april ging de accijns op benzine met 17 cent omlaag, die op diesel met 11 cent en die op lpg met 4 cent. Dit in een poging om de torenhoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Door onder meer de gestegen olieprijs en de oorlog in Oekraïne bereikten die op 10 maart een recordhoogte. Benzine kostte toen 2,50 euro, voor diesel betaalde je 2,37 euro. De prijs van lpg piekte 20 dagen later, op 1,40 euro.

Prijs diesel en lpg relatief gunstig gebleven

Gek genoeg is de diesel- en lpg-prijs na de accijnsverlaging relatief gunstig gebleven (we zitten nu op respectievelijk 2,07 euro en 1,27 euro), maar de benzineprijs is weer aan een opmars bezig. Op het moment van schrijven staat hij op 2,36 euro. Met de 17 cent van de accijnsverlaging erbovenop is dat dus 2,53 euro, een nieuw record. Hoe kan het dat de benzineprijzen aan de pomp weer zo omhoog schieten?

Waarom stijgt de benzineprijs zo hard?