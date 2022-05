De elektrische Mercedes EQG kan iets volkomen nutteloos

We proberen een scenario te bedenken waarin deze bijzondere functie van de Mercedes EQG nuttig kan zijn, maar dat lukt ons niet. Het ziet er gewoon cool uit, laten we daarop houden. De elektrische suv kan namelijk - net als een tank - precies om zijn as draaien.

Misschien dat je er in de wildernis van Australië of de Verenigde Staten wat aan hebt, maar in het geplaveide Nederland is het één keer leuk om het op een braakliggend terrein aan je buren te laten zien: de G-Turn. Het werkt als volgt. De Mercedes EQG wordt aangedreven door vier elektromotoren. En als je de linker twee naar voren laat draaien en de rechter twee naar achteren, dan draait de stekker-G om zijn as naar links, zoals in onderstaande video gebeurt.

Mercedes EQG is waarschijnlijk eerder dan Rivian

Het Amerikaanse Rivian kondigde de mogelijkheid eerder al aan voor zijn elektrische R1T en R1S, maar vooralsnog is die optie in geen velden of wegen te bekennen. Rivian is gestart met de productie van zijn pick-up, de R1T, maar kan de vraag totaal niet aan, mede door fabricageproblemen. Dus is de Mercedes EQG waarschijnlijk de eerste die met een tank-achtige draaifunctie op de markt verschijnt. Alvast een waarschuwing: probeer de G-Turn niet op asfalt, want dan ben je zo het profiel van je banden kwijt.

Elektrische GMC Hummer kan ... 'crabwalken'

EV's zijn wat dat betreft net gadgets. Als ze iets geks kunnen, staan de tech-liefhebbers ervoor in de rij. Neem de GMC Hummer, die de dubieuze titel 'zwaarste auto op de markt' draagt. Hij kan zijn vier wielen individueel draaien voor een 'crabwalk': schuin naar voren of naar achteren rijden terwijl de koets recht blijft. Wat het praktische nut is? Geen idee. Je kunt erover opscheppen in de kroeg?