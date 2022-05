Nieuw accupakket Tesla Model Y vervangen? Monteur moet 314 stappen doorlopen

De Tesla Model Y krijgt een nieuw accupakket dat bijdraagt aan de stevigheid van de elektrische suv. Het blijkt een monsterklus om de structurele batterij te vervangen. De reparatiehandeling van Tesla bespreekt de klus in maar liefst 314 stappen.

Op papier is het nieuwe accupakket een geweldig idee. Doordat de batterij deel uitmaakt van het frame, is de auto zelf eenvoudiger te produceren. De batterijcellen die erin zitten, zijn ook nieuw. De zogeheten 4680-cellen leveren meer energie, hebben een grotere capaciteit en kosten minder om te maken.

De 4680-cellen lijken trouwens op de grote ronde D-batterijen die je vroeger in je draagbare gettoblaster deed. De cilinders zijn 46 mm breed en 80 mm hoog - vandaar de naam 4680. De nieuwe accutechniek gaat ook de betaalbare Tesla van 25.000 euro mogelijk maken.

Accupakket Tesla Model Y vervangen

Door het accupakket niet in de auto te schroeven, maar onderdeel te maken van de auto, zijn de 370 onderdelen die het accupakket zijn stevigheid geven plotseling overbodig. De ruimte die dit schept in het pakket, maakt het mogelijk om de batterijcellen meer naar het midden van de auto te plaatsen – weg van de zijkant. Op die manier worden ze minder snel geraakt bij een botsing van opzij.

Maar het nieuwe accupakket heeft ook een groot nadeel. Brian Krause downloadde de nieuwe reparatiehandleiding van de Tesla Model Y met 4680-batterij en ontdekte dat er 143 stappen nodig zijn om het accupakket te verwijderen. Delen van het interieur en de vloer moeten eruit.

Het accupakket terugplaatsen (na bijvoorbeeld een reparatie), vereist dat de servicemonteur nog eens 171 stappen doorloopt. Dat betekent 314 stappen in totaal. Nu ben ik geen servicemonteur, maar weet vrij zeker dat het minder moeite is om bijvoorbeeld het accupakket van een Skoda Enyaq iV te verwijderen: 20 tot 30 bouten losdraaien, een paar stekkers losmaken en klaar is Kees. Of Elon.

