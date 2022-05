Waarom Duitse rechter vernietiging nieuwe Fords beveelt

Een rechtbank in München heeft onlangs bevolen dat er in Duitsland geen nieuwe Fords meer mogen worden verkocht. Nieuwe Fords die al bij de dealers staan, moeten worden vernietigd, meldt het Duitse Wirtschaftswoche. De rechter kwam tot deze uitspraak omdat Ford internationale octrooiregels zou hebben geschonden.



De zaak tegen Ford was aangespannen door de Japanse octrooi-exploitant IP Bridge. Volgens het bedrijf, dat acht Japanse octrooihouders vertegenwoordigt, monteert Ford in zijn auto's chips waarvoor het merk geen licentierechten heeft betaald.



De chips waarom het gaat, worden gebruikt voor de mobiele technologie, entertainment- en navigatiefuncties in auto's. Ford heeft tot dusver niet gereageerd op het nieuws van Wirtschaftwoche, maar heeft nog de mogelijkheid om tegen de uitspraak in beroep te gaan. Dat Ford dit gaat doen, staat wel vast, want de belangen zijn immens. In 2021 verkocht Ford in Duitsland meer dan 125.000 auto's, wat goed is voor een omzet van meer dan drie miljard euro.