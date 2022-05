Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 20

Vrijdagmiddag, vijf uur. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin de BMW M4 CSL ons opeens boos aankeek en Elon Musk een fan bleek van moderne slavernij. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - Je kunt het aan zijn priemende gele ogen zien: de BMW M4 CSL is bezeten

Kijk je weleens horrorfilms? Dan weet je dat demonen rood of geel oplichtende ogen hebben. Net als deze BMW M4 CSL, die jou de stuipen op het lijf komt jagen met zijn Dracula-achtige voorkomen en helse prestaties.



+ Top - Duurste auto! Voor de prijs van deze Mercedes kun je 3375 A-klasses kopen

Voorheen was de duurste auto ooit geveild een Ferrari 250 GTO, die in 2018 voor een miezerige 48,4 miljoen dollar werd geveild. Dat steekt toch wat bleekjes af bij de 135 miljoen euro die deze Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé heeft opgebracht.



+ Top - Aannemers opgelet! Je kunt nu 900 pk en 1250 Nm op grijs kenteken krijgen

Nou moeten we eerlijk zijn: 900 pk en 1250 Nm op grijs kenteken vraagt wel om een fikse investering. Maar dat verdient-ie ook. Want zo'n Brabus 900 XLP is natuurlijk wel een opvallender uithangbord voor je bedrijf dan een Ford F-150 of Ram 1500 op lpg.



- Flop - Elon Musk is fan van moderne slavernij en noemt Amerikaans personeel lui

Je zal toch zo'n baas hebben ... Eentje die zijn personeel geen vakbonden laat vormen en zelfs ontslaat als ze iets over de slechte werkomstandigheden bij Tesla naar buiten brengen. Het is dan ook niet verrassend dat Elon Musk zijn waardering uitspreekt over zijn medewerkers in China, die als moderne slaven worden behandeld.



- Flop - Dit is waarom je in een Maserati nooit de trap moet nemen

Ook als je niet in Rome bent geweest, ken je de beroemde Spaanse Trappen. Ze komen voorbij in de roman Tender is the Night van F. Scott Fitzgerald, figureren in de film The Talented Mister Ripley en worden bezongen door Bob Dylan in When I Pain My Masterpiece. Maar we vermoeden dat deze Maserati-rijder daar schijt aan heeft ...



- Flop - BMW M viert 50ste verjaardag met de on-M'ste auto ooit

BMW M stond ooit voor excellente motortechniek, verfijnde stuurprecisie en een uitmuntende onderstelbalans. Maar BMW M heeft zich laten gaan en is op zijn vijftigste nog slechts een dikke, zware schim van zichzelf. Kijk maar naar deze nieuwe, 650 pk sterke monster-suv: de BMW XM.