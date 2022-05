Nieuwe auto tot 15.000 euro - Dit zijn de goedkoopste modellen van Nederland

Er was een tijd, nog niet eens zo heel lang geleden, dat je een kleine hatchback kon kopen voor minder dan 10.000 euro. Een Citroën C1 bijvoorbeeld, of een Seat Mii. Maar helaas, auto's zijn duurder geworden, dus als je een nieuw exemplaar wilt, moet je dieper in de buidel tasten dan voorheen. Een nieuwe auto tot 15.000 euro kan bijvoorbeeld net.

Het a-segment verdwijnt, wordt weleens gezegd. Er zit voor fabrikanten te weinig winstmarge op kleine auto's, helemaal omdat het te duur is om ze aan de moderne veiligheidseisen en milieuregels te laten voldoen. Citroën en Peugeot hebben de C1 en 108 uit het leveringsprogramma gehaald en bij Seat en Skoda zoek je tevergeefs naar de Mii en Citigo. Alleen Toyota lijkt het a-segment nog een warm hart toe te dragen, met de Aygo X, die - hoe kan het ook anders tegenwoordig - een design met crossovertrekjes kreeg.

De meeste compacte autootjes zitten tegenwoordig tussen de 15.000 en 20.000 euro, zoals de Citroën C3 (17.990 euro), Fiat 500 (16.560 euro), Kia Picanto (15.695 euro), Mazda 2 (18.490 euro), Opel Corsa (19.499 euro), Suzuki Ignis (17.990 euro) en Volkswagen Up! (17.740 euro). Maar hoe zit het dan als je minder budget hebt? Voor een bedrag onder de 10.000 euro wil geen dealer je meer een kopje koffie en een proefrit aanbieden. Maar een nieuwe auto tot 15.000 euro kun je nog steeds vinden. Bij welgeteld één merk, want de Renault Twizy vinden we niet echt een auto.

Mitsubishi Space Star - 13.990 euro

De Mitsubishi Space Star - buiten Europa heet het model Mirage - is de enige nieuwe auto die je voor minder dan 15.000 euro kunt kopen. De compacte hatchback werd tien jaar geleden geïntroduceerd en kreeg sindsdien al twee facelifts. Voor 13.990 euro krijg je niet veel luxe, uiteraard. Hooguit een licht- en regensensor en elektrisch bedienbare ramen vóór. Wil je airconditioning? Dan stijgt de vanafprijs al naar 15.490 euro. Maar dan krijg je er wel een hoedenplank bij ...

Renault Twizy - 12.490 euro

Zullen we de Renault Twizy wél meetellen? Of toch niet? Want een echte auto is het elektrische karretje natuurlijk niet. Hij biedt plek aan niet meer dan twee personen, die achter elkaar zitten in plaats van naast elkaar. Ben je toch gecharmeerd van de Twizy, dan raden we je aan om 13.290 euro uit te geven. Dan krijg je dubbel zoveel vermogen (8 kW ... woohoo!), een topsnelheid van 80 km/h en een actieradius van maximaal 100 km.