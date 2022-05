Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 19

Vrijdagmiddag, vijf uur. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin de terugkeer van een iconisch automerk werd aangekondigd en we vernamen dat de subsidiepot voor nieuwe elektrische auto's bijna leeg is. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top: International komt terug - maar dan anders ...

De International Harvester Scout was een Amerikaanse terreinauto, die van 1961 tot en met 1980 probeerde te concurreren met de Jeep. Het model heeft - zeker in de Verenigde Staten - een cultstatus, met een grote schare liefhebbers. Volkswagen probeert daarvan te profiteren door een nieuwe elektrisch merk op te richten: Scout. Dat moet het gaan opnemen tegen Ford, General Motors, Rivian en Tesla, in de steeds drukkere markt voor elektrische pick-ups.

+ Top: Enorme infotainmentschermen in auto's gaan verdwijnen

Autofabrikanten lijken in een wapenwedloop verzeild te zijn geraakt. Het ene infotainmentscherm is nog groter dan het andere. Alsof dat iets zegt over de gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit ervan. Nee, het gaat merken om de wow-factor: kijk dan hoe enorm mijn display is! Maar dat gaan stoppen. Grote infotainmentschermen gaan verdwijnen, zeggen BMW en Polestar. Prima, want wij zijn die enorme aquaria met hun vermoeiende verlichting nu al zat.

+ Top: De volgende elektrische auto van Volkswagen wordt géén suv!

Sedans uit het D-segment - Audi A4, BMW 3-serie, Volkswagen Passat - raken uit de gratie. Zakelijke rijders willen liever suv's en crossovers. En toch komt Volkswagen met een grote stekkersedan, die voor nu door het leven gaat als Volkswagen Aero B. Rijdt hier jouw toekomstige leaseauto? We hopen het van harte, want eigenlijk zijn sedans veel efficiënter als elektrische auto's dan die hoge suv's. Dat laten onze actieradiustests van onder meer de Tesla Model 3 en Mercedes EQE ook zien.

- Flop: Slagingspercentages rijscholen veel te laag

Het aantal leerlingen dat slaagt voor het rijexamen is veel te laag, vindt het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). Voor het praktijkexamen slaagt maar 58 procent van de leerlingen in één keer. Bij de theorietest ligt dat percentage nog veel lager, op 38 procent. Volgens de Federatie Autorijschool Management ligt het probleem bij de rijscholen. Dat moet beter, en het CBR denkt te weten hoe ...

- Flop: Subsidiepot voor aanschaf nieuwe elektrische auto's voor 95 procent leeg



Na vijf maanden komt het eind in zicht voor de aankoopsubsidie op nieuwe elektrische auto's. Van het totale budget van 71 miljoen euro is op het moment van schrijven nog slechts 2,5 miljoen euro over. Goed voor ongeveer 750 auto's. Voor tweedehands EV's ziet het er minder somber uit.

- Flop: Einde verbrandingsmotoren definitief in zicht

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het dan definitief. Per 1 januari 2035 kun jij geen nieuwe auto op benzine, diesel of gas meer kopen. Het Europees Parlement gaat akkoord met het plan van de Europese Commissie om de verbrandingsmotor uit te bannen. Kun je na 2035 nog op benzine blijven rijden?