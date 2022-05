Is de vernieuwde Mazda MX-30 (2022) net zo goed in snelladen als de Kia EV6?

De Mazda MX-30 is vernieuwd voor 2022. De belangrijkste upgrade voor het nieuwe modeljaar is een hoger laadvermogen. Toch blijft de elektrische Mazda het sulletje van de snellaadklas.

Mazda heeft de MX-30 vernieuwd. Het is geen omvangrijke facelift, maar een simpele opfrisbeurt voor een nieuw modeljaar. Het maximale laadvermogen werd opgekrikt van 40 naar 50 kW. De kleine batterij wordt niet groter.

Snelladen met de Mazda MX-30 (2022)

Sneller opladen is een welkome toevoeging, maar 50 kW is tegelijkertijd het absolute minimum wat je van een moderne elektrische auto mag verwachten. Zelfs de MG5 Electric – de budget elektrische stationwagon van MG – laadt met 87 kW. De Volkswagen ID.3 doet 125 kW en de Kia EV6 vult zijn accupakket met ruim 200 kW. Dus nee: de vernieuwde Mazda MX-30 is niet zo goed in snelladen als de Kia EV6.

Schrale troost: de batterij van de MX-30 is klein, dus je hoeft maar 26 minuten te wachten. Toen wij de actieradius van de Mazda MX-30 testten, wisten we 30 kWh uit het accupakket te wringen. Genoeg om 171 snelwegkilometers af te leggen.

Wat is nog meer nieuw aan de Mazda MX-30 (2022)?

De vernieuwde MX-30 ondersteunt nu 3-faseladen (11 kW) en Mazda zegt dat hij beter klinkt. Het geluid wat je hoort, zou beter aansluiten bij de hoeveelheid koppel die je aanspreekt. Ik ben benieuwd wat je daarvan merkt, want in mijn herinnering heeft de MX-30 een opvallend stille cabine.

Bij het samenstellen van de auto kun je voortaan ook kiezen voor zwarte bekleding met witte en grijze accenten. Er zijn nieuwe lakkleuren en er staat een fietsendragerhaak op de bestellijst. Kun je lekker een rondje fietsen als de auto staat te laden.

Mazda maakt de prijzen volgende maand bekend. De vernieuwde MX-30 staat in september bij de dealer.