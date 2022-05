Nu is het officieel: waarom jij vanaf 2035 geen nieuwe benzineauto meer mag kopen

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het dan definitief. Per 1 januari 2035 kun jij geen nieuwe auto op benzine, diesel of gas meer kopen. Het Europees Parlement gaat akkoord met het plan van de Europese Commissie om de verbrandingsmotor uit te bannen.



Veel autoliefhebbers geloofden het niet en sommigen willen er nog steeds niet aan. Toch is het onafwendbaar: de dood van de verbrandingsmotor in auto's. In elk geval binnen de Europese Unie.

De ban op de verkoop van auto's die op fossiele brandstoffen rijden, was een van de belangrijkste onderdelen in de Green Deal-plannen van de EU. Ook stond erin hoe de auto-industrie naar het verkoopverbod op auto's met verbrandingsmotor moest toewerken. Onder meer door een wagenpark te ontwikkelen dat in 2030 minder dan de helft (45%) CO2 mocht uitstoten in vergelijking met 2021. Maar daar steekt het Europees Parlement nu een stokje voor. Maar uiteindelijk is dat een doekje voor het bloeden, want het einddoel is onafwendbaar.



Ook auto's op synthetische brandstoffen verboden ...



De auto-industrie moet zich puur en alleen richten op EV's, want ook verbrandingsmotoren die op synthetische brandstof rijden, worden verboden. Die zogenaamde e-fuels gelden dan wel als CO2-neutraal, maar aan de uitlaat stoot een auto op synthetische brandstof wel gewoon CO2-uit. We moeten dus massaal aan de elektrische auto. Dat wordt in elk geval op korte termijn een extra grote uitdaging.



... maar accu's voor elektrische auto's worden steeds duurder



Het accupakket is nu al verreweg het duurste component van een elektrische auto. En vanwege allerlei internationale ontwikkelingen wordt dat alleen maar erger. Voor lithium is de accu-industrie grotendeels afhankelijk van China, maar door corona-lockdowns lopen de leveringen sterk achter. Op zijn beurt heeft Rusland ongeveer 20 procent van de wereldwijde nikkelvoorraden in handen, alleen is Russisch nikkel in verband met de oorlog in Oekraïne nu taboe. Dat maakt accu's - in elk geval op korte termijn - nog duurder dan ze al waren. De hoogste tijd om nog harder aan de slag te gaan met alternatieve accutechnieken.

Universele standaard voor CO2-uitstoot



Eind 2023 presenteert de Europese Commissie een rapport waaruit moet blijken of er geld komt om de auto-industrie te ondersteunen bij de ontwikkeling van een volledig CO2-vrij productiegamma. Daarnaast moet er volgens de Europese Commissie een internationale standaard komen die de CO2-uitstoot van een auto van productie tot sloop in beeld brengt. Dat moet ook gebeuren voor de gebruikte brandstoffen. Je kunt je afvragen waarvoor dat nog nodig is, nu toch al besloten is om fossiele brandstoffen in 13 jaar uit te faseren ...



Kan ik na 2035 nog wel met mijn benzineauto blijven rijden?

Nu niet meteen in paniek je benzineauto op Marktplaats.nl zetten en een elektrische auto bestellen ... Om te voorkomen dat de automarkt - en dan met name die voor occasions - al voor 2035 volledig instort, komt er voorlopig nog geen verbod op het rijden in auto's met verbrandingsmotor. Wel is de vraag in hoeverre dat nog betaalbaar blijft, met de manier waarop de brandstofprijzen zich nu aan het ontwikkelen zijn.