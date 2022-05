Veel rijders elektrische auto hebben 4 of meer laadpassen! Dat moet minder

Nederlanders die een elektrische auto rijden, zijn over het algemeen tevreden, maar hebben één belangrijke frustratie: de laadpassen. Er is niet één laadpas waarmee je overal kunt opladen, dus heeft de gemiddelde EV-rijder er meer dan 3 op zak. Bijna 15 procent heeft zelfs 4 of meer laadpassen in de auto liggen.

Wat is tanken toch makkelijk. Je pakt het vulpistool, knijpt de hendel in en voilà ... er stroomt benzine of diesel in de tank. Bij elektrische auto's is dat anders. Wij rijden regelmatig in EV's, voor onze actieradiustests onder andere, en lopen nog steeds tegen problemen aan met het laden. Van BMW kregen we een laadpas mee die niet werkte (een stagiair kwam een nieuwe brengen), bij Fastned grepen we een kapotte stekker (waar iemand kennelijk overheen was gereden) en in Utrecht moesten we de klantenservice bellen om een niet werkend laadpaal te laten resetten (daarna deed-ie het nog niet).

Nederlandse EV-rijders zouden graag één laadpas willen

Daar komt bij dat je niet met één laadpas bij alle laadstations terecht kunt. Vandaar dat de gemiddelde EV-bezitter meer dan 3 laadpassen gebruikt, zo blijkt uit de EV Driver Survey van Shell Recharge onder meer dan 4000 elektrisch rijdende Nederlanders. Bijna 15 procent van de ondervraagden geeft zelfs aan 4 of meer passen te gebruiken. In Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland is dat respectievelijk zelfs 55 procent, 31 procent en 32 procent. Meer dan een derde van de elektrische rijders zou graag één pas willen hebben.

Frustratie over te lage laadsnelheid bij openbare laadpalen

Een andere veelgehoorde klacht is de te lage laadsnelheid bij openbare laadstations: ruim 50 procent van de Nederlandse respondenten benoemd dat. Een ruime meerderheid zegt zich bovendien nog steeds af en toe zorgen te maken over de beperkte actieradius van hun elektrische auto. Waar ze ook wakker van liggen is de vraag of het elektriciteitsnet de toenemende populariteit van EV's wel aankan. Tot slot vragen ze zich af of de stijgende stroomprijzen de kosten van elektrisch rijden hoger zullen maken.