De International Scout komt terug! Maar dan elektrisch ... en van Volkswagen

De International Harvester Scout was een Amerikaanse terreinauto, die van 1961 tot en met 1980 probeerde te concurreren met de Jeep. Het model heeft - zeker in de Verenigde Staten - een cultstatus, met een grote schare liefhebbers. Volkswagen probeert daarvan te profiteren door een nieuwe elektrisch merk op te richten: Scout. Dat moet het op gaan nemen tegen Ford, General Motors, Rivian en Tesla, in de steeds drukkere markt voor elektrische pick-ups.

International Harvester was een Amerikaanse producent van landbouwvoertuigen en tractoren. Het bedrijf ging in 1985 failliet, maar maakte een doorstart als Navistar International, dat nog steeds bestaat en vrachtwagens en bussen onder de merknaam International op de markt brengt. Voorganger International Harvester bouwde van 1907 tot en met de jaren tachtig ook pick-ups en suv's, waarvan de bekendste de Scout is.

Volkswagen richt zich met Scout op de elektrische pick-up-markt

Volkswagen kreeg de rechten op die naam in 2021 in handen en hoopt ermee door te dringen tot de enorme Amerikaanse markt voor pick-ups en grote terreinwagens. Althans, Volkswagen is wel zo slim om niet de strijd aan te gaan met de grote drie: de Ford F-150, Chevrolet Silverado en Ram 1500 (de bestverkochte voertuigen in Amerikan). De Duitse autogigant richt zich op de opkomende markt voor elektrische pick-ups, zoals de Ford F-150 Lightning, GMC Hummer EV en Rivian R1T.

In 2026 op de Amerikaanse markt, met om te beginnen twee modellen

Naar verluidt gaat Volkswagen met de Scout iets onder die trucks zitten, in het segment van de Ford Maverick, de Hyundai Santa Cruz en Honda Ridgeline. Scout wordt, als alles goed gaat, in 2026 geïntroduceerd, met om te beginnen twee elektrische modellen. Binnenkort stemt het bestuur van Volkswagen over een eerste investering van 100 miljoen euro in Scout, aldus de website Techcrunch.