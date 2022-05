Mercedes troeft Tesla af! Komt als eerste merk met een bijna zelfrijdende auto op de markt

Een Tesla is géén zelfrijdende auto. Autopilot - een verzameling semi-autonome rijassistenten met een misleidende naam - kan onder bepaalde omstandigheden zelf sturen, gasgeven en remmen, maar heeft te allen tijde menselijk toezicht nodig, net als de Level 2-systemen van andere fabrikanten. Mercedes komt nu als eerste met een Level 3-systeem, dat zelf de omgeving in de gaten houdt én bovendien internationaal is goedgekeurd voor gebruik.

Maar het Full Self-Driving Beta-systeem van Tesla dan? Dat zit nog in de testfase (Tesla gebruikt zijn eigen klanten als betatesters) en heeft geen internationaal geldige certificering. Honda introduceerde vorig jaar in Japan de Legend met Level 3-autonomiteit, maar die is vooralsnog alleen in Japan goedgekeurd voor gebruik. Volgens Mercedes zijn de S-Klasse en de elektrische EQS daarmee de eerste auto's ter wereld die een internationaal geldig certificaat hebben gekregen voor geautomatiseerd rijden op niveau 3.

Zelfrijdende auto's niveaus: Level 0 tot Level 5

Auto's met Level 0 hebben geen enkele vorm van zelfrijdend vermogen. Daarboven zitten Level 1 (cruisecontrol) en Level 2 (actieve cruisecontrol met file-assistent en spoorassistent). Die hebben constant menselijk toezicht nodig en werken alleen in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld op de snelweg. Op Level 3 stuurt, remt en accelereert een voertuig zelf én houdt het zijn omgeving in de gaten. Als het systeem moeite heeft om met een complexe situatie om te gaan, dan wordt de bestuurder gevraagd direct in te grijpen. Een Level 5-auto is volledig zelfrijdend. Een Level 4-auto alleen in bepaalde situaties.

Mercedes Drive Pilot werkt alleen bij lagere snelheden

Het Level 3 Drive Pilot-systeem van Mercedes werkt op de snelweg, tot een snelheid van 60 km/h, nagenoeg zelfrijdend. Het is dus vooral nuttig in de file of bij druk verkeer. Als bestuurder hoef je niet eens een oogje in het zeil te houden. De auto houdt de omgeving in de gaten, reageert zelf op onverwachte situaties en geeft aan wanneer hij iets niet aan kan en een ingreep van de bestuurder nodig heeft. Drive Pilot werkt met radar, LiDAR, camera's en ultrasoon- en vochtsensoren. Voorlopig is het alleen in Duitsland leverbaar. Mercedes werkt aan een typegoedkeuring voor de Amerikaanse staten Californië en Nevada.

Bij storing geeft het systeem de besturing over

Volgens Mercedes zijn alle sensoren, camera's en systemen redundant uitgevoerd, wat betekent dat als er een uitvalt, de ander het kan overnemen. Bij een storing zorgt het redundante ontwerp ervoor dat Drive Pilot de besturing op een veilige manier kan overgeven aan de bestuurder. Als die niet binnen 10 seconden reageert, maakt de auto zelf een noodstop, rekening houdend met het achteropkomende verkeer. De computer berekent daarbij het optimale traject om zo veilig mogelijk tot stilstand te kunnen komen.