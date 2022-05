10 populairste elektrische auto’s van dit moment – Tesla verpest de pret

De automarkt ligt op z’n gat. In maart 2022 werden in Europa volgens Jato maar 1.1200.000 nieuwe auto’s verkocht – dat is 19 procent minder dan een jaar eerder. De verkoopdaling kan de opmars van elektrische auto’s en plug-in hybrides echter niet stoppen. Die zijn samen verantwoordelijk voor 22 procent van de verkopen.

Tesla aanvoerder EV-top 10

De Tesla Model 3 is de grote winnaar. Met 23.013 stuks staat hij twee keer op één: het is de best verkochte nieuwe auto overall, en de populairste elektrische auto. De Tesla Model Y is ook razend populair: 18.968 stuks. Hij staat op de tweede plaats in de EV-top 10. Het verschil met de nummer 3 is zo groot, dat het de pret bederft voor andere merken.

Tesla Model 3 – 23.013 Tesla Model Y – 18.968 Fiat 500e – 6579 Kia e-Niro – 5217 Volkswagen ID.4 – 5009 Peugeot e-208 – 4201 Renault Zoe – 4054 Hyundai Kona – 4032 Dacia Spring – 3989 BMW i3 – 3768

Deze goedkope EV’s zijn populair

Plekken 2 t/m 10 worden gedomineerd door relatief betaalbare EV’s. De Fiat 500e, Peugeot 208, Renault Zoe en de Dacia Spring doen het allemaal goed. Grappig om te zien dat de BMW i3 nog zo goed verkoopt.

Waar is de Kia EV6?

Waar zijn ‘grote jongens’ zoals de Hyundai Ioniq 5, de Kia EV6 en de Polestar 2? Die vallen net buiten de top 10, want daar zijn er respectievelijk 3243, 2942 en 3003 stuks van verkocht.

Conclusie

Op basis van deze cijfers is het wel heel makkelijk om te concluderen dat rijke Europeanen die switchen naar elektrisch rijden, eigenlijk alleen Tesla’s kopen. Daar zijn de dure Duitse merken vast niet blij mee …