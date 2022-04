Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 17

+ Top - Waarom je in de goedkoopste Polestar 2 nu sneller bent en verder komt

Fijne update voor de Polestar 2 Standard Range Single Motor. De instapper van Polestar krijgt een grotere batterij, een sterkere elektromotor én nieuwe kleuren en wielen. Dus kom je sneller, stijlvoller verder, want de actieradius van de goedkoopste Polestar 2 komt nu rond de 474 kilometer te liggen.



+ Top - Winst maken op een Porsche? Dan moet je deze 911 Sport Classic hebben

Rijke autoliefhebbers zijn dol op speciale edities: sportwagens die in een beperkte oplage worden gemaakt en later weer met winst kunnen worden doorverkocht. Porsche heeft dat als geen ander door en komt nu met een tweede Heritage Design-editie. Dit is de Porsche 911 Sport Classic.



+ Top - Wiesmann is eindelijk terug! Met - uiteraard - een volledig elektrische sportwagen

Kennen jullie Wiesmann nog? De kleine Duitse fabrikant bouwde vanaf begin jaren negentig spectaculaire retrosportwagens met BMW-techniek. Helaas ging het bedrijf in 2014 failliet, maar nu is het terug, uiteraard met een volledig elektrisch model. De Wiesmann Project Thunderball is 680 pk sterk.



- Flop - Aantal elektrische auto's in Nederland met 3470 procent gestegen. Groot laadpaaltekort dreigt

In 2015 reden er slechts 7000 elektrische auto's rond in Nederland. Op het moment van schrijven zijn dat er zo'n 244.000, een toename van maar liefst 3470 procent. Die enorme populariteit van EV's begint echter een probleem te worden. Het aantal laadpalen houdt namelijk geen gelijke tred.



- Flop - Dit zijn de 'goedkoopste' cabriolets op de Nederlandse markt

Weet je nog? Twintig jaar geleden had elk merk een coupé-cabriolet in zijn prijslijst staan. Mooi waren die modellen niet, maar betaalbaar wel. Voor 20.000 euro had je een heleboel keus. Nu houdt het voor dat geld op bij de Fiat 500C. De rest kost allemaal (veel) meer dan 30 mille. Bah. Driewerf bah!



- Flop - Ook dat nog! Prijzen tweedehands auto's in Nederland nog nooit zo hoog

Een nieuwe auto is voor de meeste Nederlanders niet te betalen. Daarom is de tweedehandsmarkt ook vele malen groter. Maar helaas, in deze tijd van bijna continue prijsstijgingen ontspringen ook tweedehands auto's de dans niet. Want voor een occasion betaal je nu meer dan ooit.