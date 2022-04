Geen geld voor zo'n dure kampeerauto? Wacht dan op de Dacia Jogger Camper

De Dacia Jogger is een stationwagon met zeven zitplaatsen. Hij is feitelijk de vervanger van de Dacia Logan MCV en staat op hetzelfde platform als de Dacia Sandero (de Logan is niet leverbaar in Nederland). In onze eerste rij-impressie noemden wij de Jogger een uitstekende aanbieding. Hij is groot, ruim en messcherp geprijsd. Wat-ie niet is, is veilig. De Euro NCAP zette een Jogger tegen de muur en kon de Dacia uiteindelijk niet meer dan één ster geven.

Dacia Jogger Camper komt binnen afzienbare tijd op de markt

Hoe dan ook, voor veel mensen is de Jogger een uitkomst. Ook voor kampeerders die niet het budget hebben om een fullsize kampeerauto aan te schaffen. Want binnenkort komt de Dacia Jogger als camper op de markt. Dat zei productbaas Lionel Jaillet tegen het Britse Auto Express. "Hij komt er snel aan. [...] We hebben alleen nog niet besloten of het een zelfstandig model wordt of een conversiekit." Of het een echte camper wordt, dus met bed, of meer een dagjes weg-voertuig, is ook nog niet bekend.