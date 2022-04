Ben je bijna 65 jaar? Waarom je dan nú de premie van je autoverzekering moet checken

Volgens Amanda Bulthuis van Geld.nl zijn er geen objectief meetbare gegevens die deze enorme prijsstijging voor 65-plussers kunnen verklaren: “Als je kijkt naar het aantal verkeersdoden en autoschades onder deze groep, is dit een relatief erg forse stijging.”

Uit onderzoek van Geld.nl blijkt dat de meeste autoverzekeraars hun premies fors verhogen vanaf het moment dat de verzekerde zijn 65ste levensjaar bereikt. Tussen je 65ste en je 85ste stijgt de premie met gemiddeld 80 procent - bij dezelfde auto en dezelfde gebruiksomstandigheden. Volgens Bulthuis rekenen autoverzekeraars dus duidelijk een forse toeslag voor ouderen. Het gehanteerde argument is dat ouderen meer schade zouden rijden.

Drogredenering verzekeraars

De reactie van Het Verbond van Verzekeraars is nogal curieus. De brancheorganisatie verklaart dat ouderen in de praktijk meestal ongeveer evenveel aan hun autoverzekering kwijt zijn als iemand van 35 jaar. Reden is dat ouderen vaak in kleinere of lichtere auto’s rijden, doorgaans een hogere no-claimkorting genieten en minder kilometers maken. Dat klinkt als een drogredenering, want ouderen betalen alsnog veel meer dan een jonger iemand met dezelfde auto onder dezelfde gebruiksomstandigheden.

Oneerlijke toeslag oudere automobilisten

Verzekeraars verdedigen de forse premietoeslag voor ouderen met het argument dat automobilisten op hogere leeftijd een verhoogde kans hebben om schade te veroorzaken aan derden. Dat droge feit klopt, als je de statistieken van het Data Analytics Centre van het Verbond van Verzekeraars erbij neemt. Maar volgens Bulthuis van Geld.nl staat dat in geen verhouding tot stijging in premie. Zij vindt het dan ook oneerlijk dat ouderen zoveel meer voor hun autoverzekering betalen. Ze roept verzekeringsmaatschappijen op hier nog eens kritisch naar te kijken.



Overstappen van verzekeraar loont

Wordt jij binnenkort 65 jaar of ben je al ouder? Onderzoek dan eens wat je aan autoverzekering gaat betalen als je overstapt naar een andere aanbieder. Het verschil tussen de duurste en goedkoopste verzekering loopt algauw op tot 20 euro per maand. Zo kun je op jaarbasis tot wel 240 euro in je zak steken.