Luister je in jouw elektrische auto naar Beethoven? Dan haal je een grotere actieradius

Kun je elektriciteit besparen door in de auto naar andere muziek te luisteren? Dat wilden onderzoekers van Kia en de University of Salford uitzoeken. Ze gebruikten daarvoor twee Kia's EV6, een 29 kilometer lange testroute en een afspeellijst met daarop de negende symfonie van Beethoven, Blinding Lights van The Weeknd en Hello van Adele.

Proefpersonen volgeplakt met medische sensoren

Het experiment werkte als volgt: automobilisten werden volgeplakt met medische sensoren en vervolgens met een Kia EV6 de testroute opgestuurd. Eerst kregen ze via het audiosysteem de symfonie van Beethoven te horen, daarna het uptemponummer van The Weeknd en de rustige ballade van Adele.

Van luisteren naar Beethoven ga je zuiniger rijden

De uitkomst is verrassend. Beethoven zorgt voor een enorme besparing in elektriciteitsverbruik en dus voor een grotere range. En dat terwijl de hartslag van de proefkonijnen tijdens Adele gemiddeld een stuk lager lag (79 tegenover 111 slagen per minuut). Bij dat nummer was een hele kleine stroombesparing te zien. Bijna verwaarloosbaar.

Opzwepende muziek heeft juist het omgekeerde effect

Als je zuinig wilt rijden, moet je echter niet naar Blinding Lights van The Weeknd luisteren. De hartslag van de proefpersonen ging omhoog naar 171 slagen pet minuut en het stroomverbruik van de EV6 werd flink hoger. Daar is een eenvoudige verklaring voor, aldus de onderzoekers. Van opzwepende muziek ga je harder en agressiever rijden.