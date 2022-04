Elektrische auto te lang aan de laadpaal? Dan kom je niet onder een boete uit

In de gemeente Noordwijk is het verboden om een 'voor het opladen gereserveerde plek langdurig bezet te houden'. Een MG-rijder vindt die bewoording veel te vaag en spande een proces aan toen hij een boete kreeg voor laadpaalkleven. Zijn auto was opgeladen, maar toch liet hij staan. Een controleur van de gemeente gaf hem na precies 1 uur en 59 minuten een prent van 95 euro.

Gerechtshof geeft boze MG-eigenaar ongelijk

Maar is 1 uur en 59 minuten 'langdurig'? De MG-eigenaar vindt van niet en vocht zijn boete aan bij de rechter. Hij zegt dat het ondoenlijk is om je auto weg te halen op het moment dat het laadlampje groen wordt. Uiteindelijk kwam zijn zaak helemaal bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden terecht, waar de man in het ongelijk werd gesteld. Het maakt niet uit hoe lang een auto volgeladen aan een laadstation staat, vindt de rechter.

Elektrische auto moet op tijd bij de laadpaal weg

Een elektrische auto geeft meestal een verwachte laadtijd op en bij veel modellen kun je in een mobiele app zien hoe het met het laadproces is gesteld. Het wordt je dus gemakkelijk gemaakt om je auto op tijd bij de laadpaal weg te halen, oordeelt de rechter. En dat moet je dan ook doen. Anders gezegd: de boze MG-rijder had beter moeten opletten en moet nu gewoon de boete van 95 euro betalen.



Dus ja, misschien is het beter om gewoon thuis een laadstation te installeren ...