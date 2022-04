Top en flop: het foede en slechte nieuws van week 14

+ Top - Kia doet ons wéér versteld staan, nu met de EV6 GT



Voor spannende elektrische auto's moet je niet bij de Duitse merken zijn, maar bij Hyundai en Kia. Neem de Kia EV6 GT, een beest met stekker en 585 pk. Vijfhonderdvijfentachtig! En dan heeft hij ook nog een mysterieuze groene knop ...



+ Top - Er komt een nieuwe DeLorean! Nog in 2022!



Het merk DeLorean is vergroeid met de Back to the Future-films, maar laat zich nu van zijn meest klimaatvriendelijke kant zien. Nog in 2022 komt er een elektrische DeLorean op de markt. Hoe-ie eruit gaat zien, weten we nog niet. Maar één detail is al bekend: hij krijgt vleugeldeuren. Net als in de film.



+ Top - Alfa Romeo, Fiat en Lancia herrijzen uit de as



In één week nieuws van drie Italiaanse merken? Dat gebeurde de laatste tien jaar nooit. Lancia onthulde dat zijn compacte suv, die in 2024 op de markt komt, Aurelia gaat heten. Alfa Romeo bleef niet achter en meldde dat de Giulia-opvolger in 2027 volledig elektrisch wordt. En Fiat? Dat komt na een miljoenmiljard jaar wachten dan eindelijk met een nieuwe, elektrische Punto in 2023.



- Flop - Een schamel viercilindertje in een chique Mercedes SL



Daar sta je dan op de oprit van je afbetaalde vrijstaande huis, tegen de buurman op te scheppen over je nieuwe SL. Tot hij - borrel in de ene hand, sigaar in de andere - vraagt of hij eens onder de kap mag kijken. Een viercilinder in een Mercedes SL? Moeha! Dat hij liefst 395 pk levert, maakt geen indruk meer.



- Flop - Bijna driekwart van de bestuurders zit achter het stuur te appen



En niet alleen achter het stuur van de auto, ook op de (elektrische) fiets wordt er geappt en gebeld dat het een lieve lust is. Vooral jongeren kunnen niet van hun telefoon afblijven, 85 procent van de 12- tot 17-jarigen fietst tijdens het appen. En waarom ook niet, de pakkans voor bellen of appen achter het stuur is bijzonder laag.



- Flop - Tesla kleedt de Nederlandse koper van een elektrische auto stiekem uit



Bij Tesla zijn ze net zo transparant als de afdeling Voorlichting van het Kremlin. En dus ging de prijs van de Model 3 en Model Y 3000 tot 4000 euro omhoog. Zonder dat daar ruchtbaarheid aan werd gegeven. Van alle versies? Nee, gek genoeg werd de Model Y Performance 5 euro goedkoper.