De SWOV ondervroeg 3730 volwassenen en 324 jongeren over hun telefoongebruik in het verkeer in 2021. Bijna 72 procent van de volwassenen geeft aan weleens de telefoon te pakken tijdens het rijden. In 2019 was dat 67,8 procent, twee jaar daarvoor nog 66,1 procent.

Vooral automobilisten gebruiken de telefoon tijdens het rijden

Vooral automobilisten konden in 2021 de verleiding van de mobiele telefoon niet weerstaan: 70,0 procent grijpt het apparaat af en toe (65,6 procent in 2019). Bij fietsers nam het smartphonegebruik toe van 55,7 procent in 2019 naar 59,3 procent in 2021. Dat die cijfers lager zijn dan het in de eerste alinea genoemde gemiddelde komt door de voetgangers, die ook zijn meegeteld.

Jongeren zijn in het verkeer helemaal vergroeid met hun telefoon

Maar dit hierboven zijn nog de volwassenen. Jongeren van 12 tot en met 17 jaar zijn in het verkeer helemaal vergroeid met hun telefoon. Liefst 85,3 procent geeft aan het ding weleens te gebruiken onderweg. Ze zien de risico's niet, blijkt uit het onderzoek, en denken dat ze het prima kunnen. Ook is het onder jongeren gewoon geaccepteerd om je telefoon in het verkeer te gebruiken.

Hoe ouder iemand wordt, hoe minder hij of zijn de telefoon gebruikt

Hoe ouder iemand wordt, hoe lager de kans dat hij of zij de telefoon gebruikt in het verkeer. De risicoperceptie neemt toe en het gewoontegedrag (af en toe even je telefoon pakken) neemt af. Ouders die hun smartphone tijdens het rijden gebruiken, hebben kinderen die dat ook vaker doen dan gemiddeld.

Pakkans wordt door de ondervraagden als zeer laag gezien

Van de 4054 ondervraagde Nederlanders hebben slechts zes in 2021 een boete gekregen voor het gebruik van de telefoon: vier automobilisten en twee fietsers (een volwassene en een jongere). De pakkans wordt door de helft van de respondenten dan ook als zeer laag ingeschat.