Waar deze nieuwe DeLorean naartoe gaat, heeft-ie wel degelijk wegen nodig

De Brit Stephen Wynne is eigenaar van de DeLorean Motor Company. Hij startte het bedrijf in 1995, kocht de officiële rechten op de naam DeLorean, en nam ook alle nog bestaande voorraden over. De originele DeLorean Motor Company - actief van 1975 tot 1982 - bouwde zo'n 9000 DMC-12's. Naar schatting zijn daar tussen de 6000 en 6500 exemplaren van over. Zijn iconische status heeft de DeLorean vooral te danken aan de Back to the Future-films, want op verkoopgebied was hij een flop.

DeLorean Motor Company restaureert oude DeLorean DMC-12's

Wynne repareert en restaureert de roestvrijstalen sportcoupés, maar loopt al vijf jaar rond met plannen om een serie nieuwe DMC-12's te maken, met moderne techniek aan boord. Hij wilde dat doen onder een nieuwe Amerikaanse wet, die in 2016 van kracht zou worden: de Low Volume Motor Vehicle Manufacturers Act. Onder die wet hoeven de auto's van kleinere fabrikanten (maximaal 325 voertuigen per jaar) niet aan bepaalde veiligheidseisen te voldoen.

DeLorean Evolved met modern design en elektrische aandrijving

En nu lijkt het erop dat er daadwerkelijk een nieuwe DeLorean komt. DeLorean Evolved heet het model voorlopig. We krijgen de volledige auto begin augustus pas te zien, maar op basis van deze foto kunnen we al zeggen dat de DeLorean Evolved weinig tot niets met het origineel te maken heeft. Hij heeft vleugeldeuren, net als het origineel, maar daarmee houden de overeenkomsten wel op. Verder weten we alleen dat de sportcoupé volledig elektrisch gaat worden en in een beperkte oplage wordt gebouwd.