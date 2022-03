Dit is waarom General Motors-personeel op de fabrieksvloer moet slapen

General Motors bouwt in Shanghai modellen van de merken Chevrolet, Cadillac en Buick voor de Aziatische markt. Sinds deze week geldt in de miljoenenstad echter een strenge lockdown om het aantal coronagevallen terug te brengen. De Chinese overheid voert een zogenoemd Zero-Covid-beleid en grijpt zelfs al bij een beperkt aantal coronagevallen hard in.

General Motors vraagt personeel in de fabriek te slapen

Om de lockdownregels te omzeilen, heeft General Motors iets wonderlijks gedaan. Het bedrijf heeft de productiemedewerkers van zijn autofabriek gevraagd om niet naar huis te gaan, maar op de fabrieksvloer te slapen, aldus persbureau Reuters. Dit om ze in een coronavrije bubbel te houden, zodat de assemblage van Chevrolet-, Cadillac- en Buick-modellen gewoon door kan gaan.

Autoshow van Peking gaat volgende maand niet door

Tesla - dat in de Verenigde Staten de coronaregels gewoon negeerde - heeft aangekondigd in China een paar dagen dicht te gaan. Volgens Reuters kiezen diverse andere fabrikanten en toeleveranciers voor de methode van General Motors en laten ze hun personeel ook in de fabriek slapen. De autoshow van Peking - die voor volgende maand op de kalender stond - is afgelast. BMW zou er de nieuwe 7-serie onthullen en Mercedes de elektrische EQS SUV.