Autoliefhebbers vallen hier flauw van: een BMW 3.0 CSi met elektrische Tesla-aandrijving

Wat vinden we daarvan? Stiekem zijn we wel onder de indruk. Want de mannen van het Youtube-kanaal Electric Classic Cars hebben deze E9 gered van de ondergang. Ze hebben de zwaar door roest aangetaste BMW gerestaureerd, hem aangekleed in een CSL 'Batmobile'-outfit en gezorgd voor een elektrische aandrijving.

BMW E9 tussen 1968 en 1975 gebouwd

Tussen 1968 en 1975 zijn er ruim 30.000 E9's geproduceerd, deels bij carrosseriebouwer Karmann. Het model staat bekend om zijn zescilindermotor, zijn racesuccessen en zijn gevoeligheid voor roest (zoals eigenlijk alle auto's uit de jaren zeventig). De CSL was een lichtgewicht homologatiespecial met een uitbundige bodykit. Vooral de enorme achtervleugel springt gelijk in het oog.

BMW 3.0 CSi met 200 pk sterke zes-in-lijn

Toen deze 3.0 CSi nieuw was, had hij een vermogen van zo'n 200 pk uit een 3,0-liter zes-in-lijn met elektronische benzineinjectie. Nu ligt er een 450 pk sterke elektromotor van Tesla tussen de achterwielen, met een batterijpakket voorin de neus. Volgens de makers is de elektrische E9 niet veel zwaarder dan het origineel. Het scheelt 'een kleine passagier', zeggen ze.