Onderzoek: Nederlanders bang voor financiële problemen door te lage km-vergoeding

Een op de vijf werkenden is bang om financieel in de problemen te komen als de werkgever de reiskostenvergoeding niet snel verhoogt. Als de werkgever dit weigert, overweegt 16 procent zelfs om een andere baan te zoeken, zo blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener Visma Raet onder 2200 Nederlanders.

Reiskostenvergoeding van maximaal 19 cent onbelast

Bedrijven mogen hun personeel een reiskostenvergoeding geven van maximaal 19 cent per kilometer onbelast. Ze mogen er ook voor kiezen om méér te geven, maar de meeste doen dat niet, omdat er dan belasting over moet worden betaald. Het is bovendien niet verplicht om een reiskostenvergoeding te geven. Veel medewerkers krijgen helemaal niks.

Kostendekkend is nu een vergoeding van 39 cent

Het bedrag van 19 cent per kilometer geldt al zestien jaar en is nooit aangepast aan de stijgende brandstofprijzen. Een derde van de werknemers zegt dan ook vaker te willen thuiswerken als hun werkgever de vergoeding niet verhoogt. Recent berekende de Vereniging Zakelijke Rijders dat de reiskostenvergoeding nu 39 cent per kilometer zou moeten zijn om de kosten te dekken.