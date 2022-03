Waarom deze Audi A6 Avant E-Tron alle elektrische SUV's gaat verpletteren

De laatste jaren zijn we overspoeld door elektrische SUV's. Niet alleen omdat dit type auto's nu eenmaal 'in' is, maar ook omdat er bij iets hogere modellen meer ruimte is voor een fatsoenlijk accupakket onder de vloer. Zonder dat dit ten koste gaat van de interieurruimte.



Dat dit ook anders kan, bewijst Tesla al jaren, en ook de Porsche Taycan en Audi E-Tron GT tonen dit aan. Nadeel van deze twee is dat ze misschien minder praktisch zijn dan een SUV. Bij de Audi A6 Avant E-Tron heb je daar gen last van, want dit is een lel van een stationwagon, in de traditie van de 'gewone' Audi A6.

Gamen met de koplampen



Wie zich de Audi A6 E-Tron Concept van pakweg een jaar geleden herinnert, is de A6 Avant E-Tron geen enorme verrassing. De grille heeft een licht gewijzigd binnenwerk, maar de lichtunits komen overeen. Die beloven niet alleen qua lichtopbrengst, maar ook qua intelligentie van een ongekende helderheid te zijn. Als we Audi moeten geloven, zijn het de Einsteins onder de koplampen met Digital Matrix LED- en OLED-techniek. Toch zijn de lampen dan weer niet slim genoeg voor een potje schaken. Gelukkig kunnen de smalle lichtunits wel bewegende beelden van games of films in groot formaat op een muur projecteren. Hoef je je niet te vervelen tijdens het opladen ...

Enorme wielen A6 Avant E-Tron



Ook aan de achterkant vinden we dezelfde imposante lichtbatterij als bij de sedanbroer; het lijkt wel of hier een complete led-lampenfabriek is ondergebracht. Al met al ziet de Avant-versie van de A6 E-Tron er nog wat indrukwekkender en massiever uit dan de A6 E-Tron sedan. Vooral aan de achterkant. Dat komt niet alleen door het doorgetrokken dak, maar vooral door de glimmende omlijstingen op de plekken waar bij een conventionele auto de uitlaten zitten. Beetje over de top. En eigenlijk geldt hetzelfde voor de wielen, met hun diameter van 22 inch ...

Snelladen: 300 km erbij in 10 minuten



Ook technisch tapt de elektrische Audi A6 Avant E-Tron Concept uit hetzelfde vaatje als de sedanversie. Dat betekent dat-ie op het door Audi en Porsche samen ontwikkelde Premium Platform Electric (PPE) staat. Dat betekent dat er een accupakket van 100 kWh onder de lage carrosserie schuilgaat. Mede dankzij de zeer lage Cw-waarde van 0,24, bezorgt dit de bijna 5 meter lange en 1,96 meter brede stationwagon een actieradius van 700 kilometer. Daarbij slaat de elektrische Audi de EV-sceptici om de oren met een bloedserieuze laadsnelheid. Bij een 270 kW laadpunt heeft de Audi A6 Avant E-Tron Concept maar 10 minuten nodig om het rijbereik met 300 kilometer op te krikken. Om het accupakket van 5 tot 80 procent van zijn capaciteit op te laden, heb je 25 minuten nodig.

De Audi A6 Avant E-Tron is even ruim als een flinke SUV



Dat is snel, maar wat nog veel vlotter verloopt, is de honderdsprint. Met twee elektromotoren die goed zijn voor 476 pk en 800 Nm, heeft A6 Avant E-Tron hier maar een seconde of 4 voor nodig. Wie minder haast heeft, kan vast en zeker ook terecht bij iets minder krachtiger versies. Ondanks het grote accupakket en zijn gestrekte silhouet heeft de Audi A6 Avant E-Tron Concept nog ruimte voor 565 liter aan bagage. Dat is maar 20 liter dan de Skoda Enyaq iV in petto heeft. Dan neem je maar een paar zakken minder aardappelen mee als je op vakantie gaat ...



Audi A6 E-Tron vs. Mercedes EQE



Wannéér je er met de A6 Avant E-tron opuit kunt trekken, is nog niet helemaal duidelijk. Wel geeft Audi aan dat de eerste Audi op het nieuwe PPE-platform voor 2023 op de rol staat. Of dat de sedan of de Avant wordt, vertelt het verhaal niet. Wij zouden eerst de Avant op de markt brengen, want die heeft eigenlijk geen enkele serieuze concurrent. Terwijl de vierdeurs het moet opnemen tegen de nieuwe Mercedes EQE, het elektrische equivalent van de Mercedes E-klasse sedan.